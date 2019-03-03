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"Такими гордится украинский народ": Порошенко тепло поздравил героя-десантника

Сегодня, 11:45

Командир роты снайперов неоднократно отличился в боях на Донбассе

Валерий Чинабеев после вручения Звезды Героя 24 августа 2016 года / Фото: facebook.com/romabra
Валерий Чинабеев после вручения Звезды Героя 24 августа 2016 года / Фото: facebook.com/romabra.
"Такими гордится украинский народ": Порошенко тепло поздравил героя-десантника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba4/3c6/5c7ba43c61e6a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba4/3c6/5c7ba43c61e6a.jpeg Украина Командир роты снайперов неоднократно отличился в боях на Донбассе

Президент Петр Порошенко поздравил командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Чибинеева с его 31-м днем рождения.

Об этом говорится на официальной странице главы украинского государства в Facebook.

"Мужественный, отважный и героический... Этих слов достаточно, чтобы описать Героя Украины", – так Порошенко охарактеризовал украинского военного. 

"Такими, как вы, гордится украинский народ, горжусь и я как президент! С днем рождения, капитан!", – тепло поздравил президент Чинабеева.

Напомним, годом ранее Порошенко тоже поздравил Героя Украины и рассказал, как тот спасал военных и брал в плен боевиков. Украинский офицер с позывным "Каракурт" прошел путь героя от уничтожения диверсионно-разведывательной группы и живой силы расчетов пулеметов и гранатометов до спасения трех украинских военнослужащих и взятия в плен двух боевиков.

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Тег Порошенко, День рождения, снайпер, поздравление, герой, десантник

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