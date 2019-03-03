"Такими гордится украинский народ": Порошенко тепло поздравил героя-десантника
Командир роты снайперов неоднократно отличился в боях на Донбассе
Президент Петр Порошенко поздравил командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Чибинеева с его 31-м днем рождения.
Об этом говорится на официальной странице главы украинского государства в Facebook.
"Мужественный, отважный и героический... Этих слов достаточно, чтобы описать Героя Украины", – так Порошенко охарактеризовал украинского военного.
"Такими, как вы, гордится украинский народ, горжусь и я как президент! С днем рождения, капитан!", – тепло поздравил президент Чинабеева.
Напомним, годом ранее Порошенко тоже поздравил Героя Украины и рассказал, как тот спасал военных и брал в плен боевиков. Украинский офицер с позывным "Каракурт" прошел путь героя от уничтожения диверсионно-разведывательной группы и живой силы расчетов пулеметов и гранатометов до спасения трех украинских военнослужащих и взятия в плен двух боевиков.
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