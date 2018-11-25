Там нелегко быть украинцем: Порошенко напомнил об украинской общине в РФ

Президент Украины Петр Порошенко во время открытия XI Всемирного конгресса украинцев в Киеве напомнил об украинской общине в Российской Федерации, а также призвал поддерживать украинцев, которые в настоящее время живут в РФ.

"Считаю, что мы должны помнить о украинское общество в России, давайте разными способами поддерживать ее. В России теперь очень нелегко быть украинском, сложнее, чем угодно", – написал он в Тwitter по итогам выступления.

Глава украинского государства также подчеркнул, что именно единство украинцев, где бы они не проживали, является залогом победы над российской агрессией.

"Мы ценим вклад каждого украинца, где бы он ни жил, в дело развития нашего государства, поддержки ее в мире. Наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией, укрепления экономики, преодоления бедности, утверждения верховенства права", – заявил президент.

Ранее президент заявил, что в Украине есть армия, способная остановить Россию.

Также он отреагировал на поездку Путина в Крым, заявив, что от этих визитов полуостров российским не станет.

А перед этим президент Украины отметил, что Украина показала миру, как нужно противостоять гибридной российской угрозе, и де-факто стала восточным флангом НАТО по сдерживанию России.