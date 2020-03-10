Телевизионное пиратство в Украине: почему процветает этот бизнес

После того, как 28 января четыре крупнейшие медиагруппы Украины закодировали свои спутниковые сигналы,едва ли не половина Киева смотрела каналы "Украина", "НЛО", "Футбол 1 и 2" – незаконно. Один из

столичных интернет-провайдеров ретранслировал продукт безо всякого разрешения.

Телевизионное пиратство в Украине – отдельный и довольно выгодный бизнес, который в последнее время приобрел едва ли не всеукраинский масштаб. Недобросовестные интернет-провайдеры воруют контент у крупнейших и самых рейтинговых телеканалов страны: не платят роялти – это деньги за право транслировать спортивные баталии, шоу, фильмы, телепередачи.

Среди пострадавших – "Медиа Группа Украина".

"Медиа Группа Украина" является очень крупным производителем контента, производим большое количество сериалов, программ, которые интересны нашим зрителям. На сегодняшний день телеканал "Украина" вообще является лидером телесмотрения в своем сегменте на территории Украины", – говорит Александр Ремезовский, директор по дистрибуции платных телеканалов "Медиа Группы Украина".

Среди наиболее "желаемых украденных продуктов" продукция каналов "Футбол 1 и 2". Ведь они имеют эксклюзивное право в Украине на трансляции матчей Европейских ТОПлиг, матчи еврокубков и будущего чемпионата Европы

"Нами за прошлый год было зафиксировано около 150 случаев нарушения наших прав. Это как и телеканалы, ОТТ-платформа, в кабельных сетях, IP-TV. И соответственно было инициировано 57 уголовных производств", – говорит Ремезовский.

В сети одного из крупнейших интернет-провайдеров Киева и области "Домонет" около трех лет осуществлял незаконную ретрансляцию сигнала телеканалов крупнейшего медиа-кита государства – "Медиа Группы Украина".

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"С собственных внутренних ip-адресов шла ретрансляция собственным абонентам мультимедийного контента, а именно каналов: "Украина", "НЛО", "Футбол 1, 2, 3", "Индиго". Абоненты других интернет-провайдеров не имели возможности доступа к этому контенту. Все было настроено так, что оно работало исключительно в сети этого провайдера", – говорит юрист Павел Мыколюк.

Между тем, руководство интернет-провайдера вину признало, более того – провело внутреннее расследование, закрыло доступ к нелегальному информационному ресурсу и готово к легальному сотрудничеству с "Медиа Группой Украина".

"В новом году мы приняли для себя очень важное решение – запустить к сервису интернет официальные, легальные сервисы медиа-контента, в том числе просмотр телеканалов. Мы готовы работать с ТРК "Украина". Ретранслировать каналы и предоставлять нашим клиентам в сервисах, дополнительных к интернету", – отметила Екатерина Кожемякина, директор по маркетингу интернет-провайдера "Домонет".

Сейчас "Медиа Группа Украина" и интернет-провайдер "Домонет" рассматривают возможность заключения договоров о сотрудничестве, после чего потребители одного из крупнейших поставщиков интернет-услуг столичного региона смогут не бояться, что рейтинговые телеканалы страны исчезнут с их экранов.

Напомним, что 28 января состоялось значимое событие для украинского медиарынка. Четыре крупнейших медиахолдинга: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм") закодировали свой спутниковый сигнал.

25 февраля "Медиа Группа Украина" выступила с заявлением по поводу обращения депутатов к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских каналов.

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