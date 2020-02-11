Опасное правосудие: украинцы несут оружие в суды

Фото: из открытых источников

Холодное и травматическое оружие, гранаты, наркотики, газовые баллончики и файеры – с таким арсеналом в украинские суды нередко приходят посетители и участники процессов, чтобы добиваться там нужного решения или же отомстить за то, которое их не устроило. За последние годы в судах были и взрывы, и погромы, и нападения на судей.

Сейчас в Украине набирает обороты новая структура, которая обеспечивает безопасную работу судов и охрану судей – Служба судебной охраны. Чаще всего неспокойно становится в судах Киева и области, где рассматриваются самые резонансные дела. Как вычисляют и обезвреживают беспредельщиков, что находят у них – об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Игорь Коваленко.

- Игорь Александрович, как подчиненные вам бойцы противостоят тем, кто приходит в суд силой добиваться нужного им решения?

- Правосудие в нашей стране возможно лишь тогда, когда судья защищен от давления и агрессии. За последнее время мы видели, что судьи не могут выносить правомерных решений. Это происходило из-за того, что на заседания приходили группы из 100 и более человек, которые работали по заказу и пытались влиять на ход заседания. В итоге было принято решение о создании современного государственного органа, который бы обеспечивал безопасность судей и всех участников судебных процессов – Службы судебной охраны. В середине прошлого года Служба начала активно развиваться и сегодня ее работа запущена уже в 18 областях страны, в том числе в Киеве и Киевской области. На входе в суд мы осуществляем осмотр посетителей и участников процессов. Практика показала, что некоторые из граждан пытаются пронести с собой ножи, травматическое оружие, газовые баллончики, файеры для создания дымовой завесы. В 2017 году в Никопольском суде Днепропетровской области был случай, когда мужчина пронес гранаты на судебное заседание, где взорвал их (тогда слушалось дело об убийстве сына этого мужчины, погибли 2 человека, еще 10 получили тяжелые травмы. – Авт.).

- Все-таки, что чаще всего изымает судебная охрана?

- Было изъято большое число ножей, файеры, сотрудники двух территориальных управлений нашли у посетителей гранаты. Также были обнаружены наркотики. Кстати, после этого полиция провела обыски в жилье этих людей и обнаружила целые арсеналы оружия.

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- Участники резонансных судов проверяются усиленно?

- В Киеве большой наплыв людей, желающих присутствовать на заседаниях по делу Павла Шеремета. У нас был разговор с инициативной группой, которая организовывает участие активистов в заседаниях. Мы их предупредили, что не пропустим ни одного запрещенного предмета. Чтобы не попадать в наше поле зрения, на эти заседания уже никто ничего запрещенного не приносит.

В среду, 5 февраля, было судебное заседание в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Слушалось дело в отношении людей, которые совершили насильственные действия. Так вот, около 50 человек были не допущены в зал заседаний из-за того, что все они отказались проходить наш контроль. Делаем вывод, что у них были запрещенные предметы.

- Как и чем вооружена охрана судов?

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- По закону мы вправе использовать пистолет травматического действия, резиновые дубинки, бронежилеты, газовые баллончики и металлические наручники. А группы быстрого реагирования будут вооружены огнестрельным оружием.

- Есть ли источники, которые предупреждают о возможных беспорядках?

- Накануне резонансных заседаний мы анализируем ту информацию, которая есть в открытом доступе. В этом нам помогают в том числе и соцсети. Информация собирается, анализируется, мне готовится доклад и уже я принимаю решение, сколько человек направить на охрану общественного порядка в суде. Расчеты оказываются верными. Для обеспечения охраны общественного порядка во время резонансных судебных процессов нам на помощь приходит полиция.

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- За последнее время были угрозы непосредственно судьям?

- Конечно. Были случаи, когда в судей кидали бутылки с водой и прочими жидкостями. Сейчас наши сотрудники в зале суда находятся по обе стороны от судьи, чтобы обеспечить его/ее личную безопасность.

- Только что к Вам в кабинет заходила девушка, которая пришла в вашу службу из полиции. Много ли к вам переходят из полиции?

- К нам действительно приходят люди, у которых за плечами есть опыт службы в полиции. Но это совсем небольшой процент, больше всего – из числа гражданских, но с опытом службы в Национальной гвардии и других силовых структурах, с опытом участия в боевых действиях.

- Какие критерии отбора в службу?

- Возраст – от 18 до 55 лет. Как бывший спортсмен, считаю, что любой мужчина должен уметь подтянуться 10-12 раз на турнике. Но такое не всем дано. Если мужчина сможет отжаться от пола раз 40, то это тоже будет неплохим результатом. Стартовая зарплата, например, у контролеров в Киеве – от 13 тыс. грн.

Тем временем в США арестованный за хранение наркотиков мужчина закурил марихуану прямо в зале суда.

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