Терезу Мэй попросили не пускать Охлобыстина в Британию

Вчера, 18:31

27 ноября в Лондоне состоится кинофестиваль, на который приглашен актер

Фото: ДАН
Фото: ДАН

С просьбой не пускать российского актера Ивана Охлобыстина на кинофестиваль Дни российского кино в Великобритании обратился к премьер-министру страны Терезе Мэй народный депутат Украины Антон Геращенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, актер приглашен на кинофестиваль, который состоится в Лондоне 27 ноября.

"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", – рассказал он.

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Геращенко надеется, что премьер Великобритании "услышит его и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк".

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Отметим, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения скандальным российским актером Иваном Охлобыстиным преступления – создания террористической группы.

Также сообщалось, что Охлобыстин вместе с женой собрался воевать за "ДНР".
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