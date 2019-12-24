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ТОП-5 провалов Украины во внешней политике: инфографика от "Сегодня"

24 декабря, 09:17

Зеленюк Кристина

Мы подвели внешнеполитические итоги уходящего года

/ Фото: AFP

Уходящий год был очень богатым на внешнеполитические события. Нам не только уже шестой год удается успешно сдерживать российскую военную агрессию, но и проводить демократические выборы, реформы и преобразования, приближая страну к стандартам ЕС и НАТО.

Вместе с министром иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павлом Климкиным сайт "Сегодня" для проекта Smart Talk подвел внешнеполитические итоги уходящего года, отобрав, на наш взгляд, ТОП-5 провалов Украины во внешнеполитической сфере – от возвращения РФ в ПАСЕ доформулы Штайнмайера.

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Подробно о том, почему президенту РФ Владимиру Путину так хочется вернуться в клуб лучших, и что это для него значит, читайте в нашем интервью с Павлом Климкиным: "Не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина".

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Россия политика штайнмайер Владимир Путин

Источник: Сегодня

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