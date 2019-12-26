ТОП-5 успехов Украины во внешней политике – экс-глава МИД Павел Климкин

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В первой части интервью с министром иностранных дел в 2014-2019 гг. Павлом Климкиным сайт "Сегодня" говорил о внешнеполитических провалах Украины в уходящем году. Во второй части разговора мы сфокусировались на ТОП-5 внешнеполитических успехов нашей страны. А их у нас предостаточно:

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Какие еще успехи Украина демонстрировала в уходящем году, читайте в нашем эксклюзивном интервью с Павлом Климкиным: "Путин сознательно создал для Зеленского эмоциональную воронку".

Как известно, санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" США ввели 20 декабря. Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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