Скандал с продажей собаки "за долги": Тору купили на пятом аукционе

Собаку по кличке Тора, которую продавали на аукционе "за долги" хозяев, выкупила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. Об этом чиновница написала у себя в Facebook.

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"Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы, показывает, что такого воспитания у нее не было, нет и не будет. Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года. И единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку", – написала она.

Сейчас для Торы ищут кинологическую службу, которая может взять собаку на перевоспитание, "где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять – и это будут делать профессионалы, рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества".

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Коломиец также напомнила, что домашние собаки продаются через СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом. – Ред.) с 2015 года.

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Ранее сообщалось, что в базе аукциона на setam.net.ua с 2014 года можно найти информацию о продаже около 10 собак – как породистых, так и не очень. Цены стартовали от 49 гривен до 2,6 тысячи гривен. Большинство животных были проданы.

Напомним, в феврале народный депутат Евгений Брагар попал в скандал, после того как в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Его слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Во фракции "Слуга народа" также отреагировали на высказывания нардепа.

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