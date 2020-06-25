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Скандал с продажей собаки "за долги": Тору купили на пятом аукционе

25 июня, 14:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новым владельцем собаки стала заместитель министра юстиции

Собаку по кличке Тора, которую продавали на аукционе "за долги" хозяев, выкупила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. Об этом чиновница написала у себя в Facebook.

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"Суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода требует воспитания, времени, ответственности. Укушенные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы, показывает, что такого воспитания у нее не было, нет и не будет. Это был пятый аукцион, на котором ее выставляли с конца 2019 года. И единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку", – написала она.

Сейчас для Торы ищут кинологическую службу, которая может взять собаку на перевоспитание, "где ей дадут "образование", где о ней будут заботиться и гулять – и это будут делать профессионалы, рядом с которыми она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества".

Читайте также: За долги хозяев в Украине продают собак: Минюст отреагировал на скандал

Коломиец также напомнила, что домашние собаки продаются через СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом. – Ред.) с 2015 года.

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Ранее сообщалось, что в базе аукциона на setam.net.ua с 2014 года можно найти информацию о продаже около 10 собак – как породистых, так и не очень. Цены стартовали от 49 гривен до 2,6 тысячи гривен. Большинство животных были проданы.

Напомним, в феврале народный депутат Евгений Брагар попал в скандал, после того как в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Его слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Во фракции "Слуга народа" также отреагировали на высказывания нардепа.

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