Тренд на экологичность: сколько можно сэкономить, не покупая пакеты-майки на кассе

Популярность эко-сумок и мешков для упаковки товаров растет в Украине

Чтобы уменьшить загрязнение планеты люди все чаще отказываются от полиэтилена. И учатся жить без ущерба для окружающей среды. Так,1700 гривен штрафа грозит магазинам за распространение полиэтиленовых пакетов. Такое наказание предусматривает законопроект, который депутаты уже приняли в первом чтении, чтобы уменьшить объемы пластика, попадающего в природу.

Один из способов ходить на закупки с эко-сумкой. Насколько это выгодно, и на что можно таким образом сэкономить решили посчитать новости "Сегодня".

Продуманные закупки без пластика. Так Наталья живет почти год. Говорит, без одноразовых пакетов покупать выгоднее, потому что не соблазняешься на лишнее:

"Мы продумываем заранее список берем все необходимое".

Необходимое это несколько мешочков для овощей, фруктов и круп.

"Плащевке вообще ничего не страшно – постирается в два счета", – отмечает экоактивистка.

Для кулинарии, сыров или мяса имеет свои судочки. Вот именно из-за них порой бывают недоразумения с продавцами. Ведь товар в таре покупателя тяжелее изъять на кассе в случае необходимости.

Мастер, которая шьет эко-сумки говорит: спрос на крепкие и приспособленные к стирке только растет. Наталья начинала шить для себя, а потом это превратилось в небольшой бизнес. Показывает съемочной группе новостей

"Сегодня" кучу сумок на продажу. Здесь товара почти на четыреста гривен:

"Вот эту сумку я сшила из остатков штор. Она очень прочная, темная, для рынка она подходит идеально".

За такие мешочки со шнурками берет до 30 гривен. Цена зависит от размера и материала. Но такие сумки в сеточку пользуются наибольшим спросом. И не потому, что дешевле.

"Выглядит, как кулечек и все видно. Это важно потому некоторые говорят, что можно набросать на низ дорогих конфет, а наверх – дешевых", – объясняет мастерица Наталья Лисица.

Как правило, стоимость блистерных упаковок, пленок или пакетов маек уже входит в сумму покупки. Ее оплачивают все, даже те, кто приходит со своими сумками.

Юлия Маковская, экономист:

"Что до мяса и рыбы, то тут, безусловно, пакеты пока играют очень важную роль. У нас пока нет экологичной упаковки , а судочки – это не выход".

Хотя пластиковые пакеты и упаковки, как правило, одноразовые, почти сразу направляется в корзину.

Новости "Сегодня" подсчитали выгоду от многократной сумки для закупок. Если в среднем три раза в неделю ходить в магазин и не брать на кассе пакет-майку то за полгода можно сэкономить на килограммовую головку твердого сыра или полкилограмма итальянского пармезана.

Отметим, что в Украине бытовой пластик практически вообще не утилизируется. А среднестатистический украинец использует около 500 одноразовых полиэтиленовых пакетов в год, которые затем просто отправляются на свалку.

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