Тренд на экологичность: украинские дизайнеры создают одежду из конопли, эвкалипта и крапивы

Сознательная мода в тренде. Создают одежду из конопли, эвкалипта, и даже крапивы. Или же дают вторую жизнь вещам из секонд-хендов.

Вся одежда в одном из столичных шоу-румов изготовлена из экологически-безопасных тканей, которые покупают преимущественно за рубежом. Автор коллекции Христя Патык уверяет, что такой наряд не сносить и за десяток лет:

"Мы используем в своих кроях принцип прямых форм и у нас практически нет отходов при выкраивании этих тканей. Мы не исходим из моды".

Цветы, орнаменты и звери – такие изображения всегда на пике популярности, утверждает дизайнер Романа Стефаняк. Для украшения вещей рисунками, мастерица использует так называемую технику набивки:

"Наносится краска на деревянную формочку, потом накладываем на ткань и чтобы лучше был эффект переноса рисунка на наш продукт, мы сверху постучим молоточком".

Цены на такие экологические обновки зависят от сложности самого рисунка. К примеру, за футболки с изображением известных украинцев просят 700-800 гривен, а вот за платье со сложным узором придется выложить до 7 тысяч.

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Кроме того, старым вещам дают новую жизнь. К примеру, когда-то это были две пары джинсов, а сегодня это новая модная платье на повседневности. Дизайнер Анна Тесло уже не первый год из подержанных вещей делает модную одежду. Даже открыла собственную школу, в которой учит швей тонкостям мастерства.

"Мы закупаем в секонд-хенде, стоковых магазинах и используем обрезки от производства тканей", – говорит мастерица.

Моду на эко-одежду популяризируют звезды. Всемирно дизайнер Вивьен Вествуд, во время показа последней коллекции, устроила целый перформанс. Наряд был полностью из экологических тканей. А модели вышли на подиум с транспарантами в поддержку сохранения природы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что сортировка мусора становится все более популярной. И выяснили, сколько это стоит. Экосознательному украинцу придется потратиться на контейнеры и поездки на сортировочную станцию.

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