Природная аномалия: в Украине зацвели одуванчики

Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи / Фото: Pixabay

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В нескольких областях Украины случилась природная аномалия – за несколько недель до зимы зацвели одуванчики. Синоптики уже заявили, что подобного еще никогда у нас в стране не было. Об этом сайту "Сегодня" сообщил заведующий сектора метеопрогнозов Сумского гидрометцентра Юрий Литвинов.

"Последнюю неделю у нас наблюдается нехарактерный температурный режим для этого времени года. Среднесуточная температура выше нормы на 5-6 градусов, – рассказал нам Литвинов. – За последние 18 лет такое происходит уже в третий раз. Но цветущие в ноябре одуванчики нас удивили. Такого я не помню. У нас одуванчики зацвели в центре города".

По словам Литвинова, такая аномалия наблюдается не только в Сумах.

"Я также видел фото цветущих сейчас одуванчиков в Черниговской области. Там у них сейчас характерные для весны желтые головки", – рассказал нам синоптик.

Напомним, на днях в Киеве на бульваре Верховной Рады буйно зацвели сакуры. Местные жители после этого начали шутить, что, мол, вместо осени в столицу пришла весна. Специалисты говорят, что речь идет о специальном сорте, который цветет и весной, и осенью.

Ранее ученые оценили влияние потепления на условия жизни. Например, в Киеве обычной температурой летом будет считаться +35. Подробнее – в сюжете:

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