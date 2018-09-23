Три украинских города вошли в число самых криминальных в мире

Самым криминальным является Сан Педро Сула в Гондурасе, а безопасным - Абу Даби

Киев, Харьков и Львов попали в перечень самых криминальных городов мира. Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим сервисом Numbeo, они заняли 130-е, 139-е и 207-е места соответственно.

Наиболее опасными являются города в Латинской Америке. Самый криминальный – Сан Педро Сула в Гондурасе, за ним следует Каракас в Венесуэле.

Более опасным, чем украинские города является Лас Вегас (79-е место), Рим (82-е), Париж (92-е). Москва находится на 144-м месте.

Самым безопасным городом признали Абу Даби – 327-е место (индекс 13,7).

Ранее, по версии Numbeo, Харьков вошел в десятку наиболее криминальных городов Европы.

Также мы писали, что в пятерку самых опасных городов Украины попали Николаев, Северодонецк, Киев, Кропивницкий и Запорожье.

Согласно данным в исследовании The Economist за 2017 год, самым опасным в мире городом является пакистанский Карачи. Второе место рейтинга занял Янгон (Мьянма, 46,47 балла), третье – столица Бангладеш Дакка (47,37 балла). Также в десятку лидеров вошли Джакарта, Хошимин, Манила, Каракас, Кито, Тегеран и Каир.