Тука рассказал об угрозе для России с Донбасса: начались переговоры

Представители Украины и России начали обсуждать вопрос по организации водоотведения на Донбассе, так как существует угроза подтопления территории, причем не только украинской, но и российской.

Об этом в эфире "Громадсього" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, несмотря на начатый диалог, он не сильно верит, что Россия будет выделять на это деньги.

"Об этой проблеме узнали "друзья-москали" и сначала "потирали в ладони". А через 4 месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами. Они донесли своим чиновникам, что (подтопление, – ред.) может перейти в Ростовскую область на Кубань ... Сейчас я не могу сказать, что интенсивно, но начинается некий диалог, с посредничеством. Но честно скажу, в какой-то успех я не верю. Во-первых, это очень дорогое удовольствие. Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса, организовывать этот процесс", – сказал Тука.

В ноябре прошлого года в ООН заявили о возможной гуманитарной катастрофе из-за боев на Донбассе. В организации предупреждают, что усиление боевых действий грозит разрушениями жизненно важной инфраструктуры на Донбассе.

Как сообщалось вчера, 2 марта, коммунальная катастрофа случилась в Донецкой области – возникли серьезные проблемы с водоснабжением населения.