Турция предоставит военную помощь Украине – Климкин

Состоялось заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция

Фото: AFP

Турция предоставит военную помощь Украине – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg 2019-02-01T18:28:00+02:00 Украина Состоялось заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал предоставление Турцией помощи Вооруженным силам Украины.

"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

Глава МИД отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях, о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должны стремиться к синергии", – отметил Климкин.

Ранее сообщалось, что для Вооруженных сил Украины в Турции будут закуплены новейшие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.

Беспилотники могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Напомним, министр обороны Степан Полторак раскрыл детали военной помощи Турции Украине.

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