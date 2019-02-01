Турция предоставит военную помощь Украине – Климкин
Состоялось заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал предоставление Турцией помощи Вооруженным силам Украины.
"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.
Глава МИД отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.
"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях, о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должны стремиться к синергии", – отметил Климкин.
Ранее сообщалось, что для Вооруженных сил Украины в Турции будут закуплены новейшие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.
Беспилотники могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
Напомним, министр обороны Степан Полторак раскрыл детали военной помощи Турции Украине.
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