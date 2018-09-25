Тяжелая судьба "Молота": самые известные инциденты с украинским минометом

Почему у миномета украинского производства дурная слава, и в чем причина взрывов минометов на полигонах и на фронте – разбирался сайт "Сегодня"

Во вторник, 25 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов.

До этого, во время боевой подготовки в Ровенской области погибли и получили ранения украинские военнослужащие, причем причиной ЧП стал взрыв миномета. Это уже не первые случаи, когда на учениях разрываются минометы – причем как советского, так и украинского производства.

Командующий оперативным командованием "Запад" генерал-майор Павлюк во время брифинга 6 июля подтвердил, что взорвался 120-мм миномет украинского производства "Молот".

Украинский миномет М120-15 "Молот" калибра 120 мм, разработанный в 2015 году на основе советского 120-мм миномета 2Б11 на киевском "Заводе "Маяк", снискал в украинской армии не лучшую славу – военнослужащие жаловались на некачественные материалы, из которых изготовлен миномет, и известно как минимум о четырех случаях, когда "Молот" фигурировал в ЧП с гибелью военных на фронте и на учениях.

Так, 25 июля 2016 года в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" во время стрельб "Молот" взорвался. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще десятеро получили ранения, и впоследствии один из них от полученных ран скончался в госпитале.

В конце сентября 2016 года были обнародованы выводы экспертизы, согласно которым взрыв произошел не из-за неисправной конструкции миномета, а начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов сообщил тогда, что причиной трагедии стало использование неисправной мины. Шевцов тогда опроверг звучавшую ранее версию о том, что бойцы зарядили в миномет две мины – т.н. "ошибка двойного заряжания".

При этом в августе 2016 года минометчики 72-й отдельной механизированной бригады в районе АТО провели испытания 120-мм миномета "Молот". Об этом в соцсети рассказал на тот момент военнослужащий Анатолий Топольский.

По его словам, тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один – после первого же выстрела. Кроме того, у еще одного миномета, по словам Топольского, "банально отвалился" механизм горизонтирования – одно из приспособлений приведения ствола миномета в боевое положение. Также Топольский писал, что после пятого выстрела "механизм одного из минометов начал клинить".







Поломки минометов "Молот" в ходе испытаний в августе-2016. Фото: Facebook / Анатолий Топольский

Поломки минометов "Молот" в ходе испытаний в августе-2016. Фото: Facebook / Анатолий Топольский

Поломки минометов "Молот" в ходе испытаний в августе-2016. Фото: Facebook / Анатолий Топольский

Еще один инцидент с "Молотом" произошел в первых числах ноября 2016 года, когда из-за разрыва мины в канале ствола "Молота" погибли двое бойцов "Айдара". В числе вероятных причин назывались неисправность боеприпаса или двойное заряжание миномета. Также 30 марта 2017 года из-за взрыва миномета "Молота" в Авдеевке погибли три бойцов.

Взрыв на ровенском полигоне утром 6 июля 2018 года, где погибли трое украинских военнослужащих и получили ранения еще девятеро бойцов, произошел по причине разрыва снаряда внутри ствола миномета "Молот" – такова предварительная оценка военной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что на полигоне проходили учения одной из воинских частей 128 бригады, бойцы которой отрабатывали задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции. В результате произошел взрыв мины в канале ствола миномета, из-за которого погибли люди.

Тем временем, в Минобороны заявили, что основной версией случившегося рассматривают нарушение правил эксплуатации миномета, хотя рассматриваются и другие варианты. При этом журналистка и волонтер Ольга Решетилова в очередной раз заявила, что, по данным экспертов, материал изготовления ствола украинских минометов не соответствует техническим требованиям.

"Мы неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с "Молотами" есть проблема. Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем это должно быть", – заявила Решетилова.

При этом журналист Лера Бурлакова, которая, по ее словам, имеет опыт эксплуатации "Молотов", скептически относится к информации о некачественном металле украинских минометов.

"Я работала с тремя "Молотами" в разных местах, выжила, и не понимаю, как это – там "металл [плохой]", и поэтому они разрываются, а у нас металл был такой же, но не разрывались? И при этом советские минометы (2Б11, также стоят на вооружении ВСУ – Ред.) тоже разрываются иногда, хотя металл замечательный", – отметила Бурлакова на своей странице в Facebook.

Она также рассказала, что ограничители на дуле миномета, которые должны препятствовать двойному заряжанию, изнашиваются, и военнослужащие часто их снимают – впрочем, Бурлаков отметила, что практически невероятен случай, когда "в пылу боя" можно загрузить в миномет вторую мину поверх уже загруженной.

Вместе с тем, по ее словам, причиной взрывов минометов часто становятся некачественные, иногда даже проржавевшие и затем подкрашенные мины советского производства – в том числе из-за вышедших из строя взрывателей.

Отметим, из-за инцидента на ровенском полигоне президент Украины Петр Порошенко принял меры по минометам - глава государства поручил высшему военному командованию страны запретить использование минометов "Молот" во время учений до конца года.