Тымчук рассказал, как продажные политики отстаивают интересы Кремля в Европе

Вменяемые люди в Брюсселе должны осознавать всю бездонную глубину дурно пахнущих авантюр Путина

Созданием фейкового "представительства Крыма" в Брюсселе Москва судорожно продолжает потуги хоть каким-то образом легализовать свою оккупацию украинского Крыма.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что оккупанты нацелились открыть некое "представительство Крыма" в Брюсселе. А росСМИ 13 ноября со ссылкой на сопредседателя "V Ялтинского международного экономического форума" А.Назарова сообщили: "представительство Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова".

"По словам Назарова, эту "инициативу" уже поддержали некие "действующие европейские политики". Среди таковых названы депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер и почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер", – продолжает Тымчук.

Украинский нардеп напомнил, что Девинтер является членом праворадикальной и сепаратистской партии "Фламандский интерес".

"Здесь все ясно, как белый день. То же с Дорфлером (Дерфлером) – это австрийский политический аутсайдер, фигурант политических скандалов и даже уголовного разбирательства (кстати, полгода назад этот тип рассказывал росСМИ в Ялте, что "Австрия не поддерживает санкции Великобритании против России" в контексте дела Скрипалей, и "продолжает выражать сотрудничество с Россией")", – заметил военный эксперт.

По его словам, понятно, кого в "группу поддержки" взял Кремль – как всегда в подобных случаях, неофашистов и продажных политиков даже не второго эшелона. Которые, очевидно, даже не в курсе, что за незаконное посещение оккупированного Крыма в Украине светит уголовное дело.

"Однако вопрос в том, что по поводу "представительства Крыма" думает сам официальный Брюссель. Стоит надеяться, там вменяемо осознают всю бездонную глубину этих дурно пахнущих авантюр Путина. Хотя и МИД Украины явно стоило бы отреагировать на подобную клоунаду россиян", – подчеркнул Тымчук и подметил любопытную деталь.

"Российская власть вопит на каждом углу, что "Крым – это регион РФ". Т.е., надо полагать, в глазах Путина Крым статусно ничем не отличается от любого другого субъекта РФ. Однако мы не видим в Брюсселе "представительств" Мордовии, Хакасии или Тывы. А оккупированному Крыму оно зачем-то срочно понадобилось", – иронизирует нардеп.

"Полное впечатление, что в Кремле сами не верят в то, что Крым – "российский". И пытаются в этом убедить даже не столько европейцев, сколько самих себя", – подытожил он.

Напомним, в Чехии разразился скандал, когда стало известно, что премьер прятал сына в оккупированном Крыму.

Этим летом оккупированный Крым посетили депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек и сенатор чешского парламента Ярослав Доубрава.

В то же время, как мы уже писали, глава МИД Чехии Ян Гамачек называл аннексию полуострова вопиющим нарушением международного права.

Также сообщалось, что предыдущее правительство Чехии также выражало безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.