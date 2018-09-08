Тымчук: заключенного в Беларуси украинского журналиста могут обменять на российского шпиона

Сегодня, 13:10

Состояние здоровья украинца Шаройко в последнее время серьезно ухудшилось

Павел Шаройко. Скриншот
Павел Шаройко. Скриншот

Украинский журналист Павел Шаройко, задержанный в ноябре 2017 года в Минске и позже осужденный на восемь лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, оказался заложником Беларуси, которая недовольна украинским расследованием по делу белоруса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Такое мнение в своем Facebook выразил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, накануне встречи президентов Украины и Беларуси, запланированной на конец сентября, глава МИД Беларуси "неоднозначно публично намекнул, что одним из камней преткновения в двусторонних отношениях остается арестованный в Украине за шпионаж в пользу России гражданин Беларуси Юрий Политика".

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"Как известно, ранее, для спасения российского шпиона, КГБ Республики Беларусь по прямому указанию Вакульчика (председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика – Ред.) реализовал провокацию, в результате которой украинский журналиста в Минске Шаройко был фактически взят в заложники", – добавил Тымчук.

Также он сообщил, что, по его данным, в конце августа состояние здоровья украинского журналиста, который содержится в СИЗО белорусского КГБ в Минске, резко ухудшилось.

"В частности, в крови Павла резко повысился уровень глюкозы, что может стать причиной появления сахарного диабета. Также на коже Шаройко фиксируется красная сыпь, что может быть следствием распространения в СИЗО КГБ неизвестного заболевания (аналогичные симптомы, по нашим данным, фиксируются практически у всех содержащихся в данном СИЗО)", – заявил он.

При этом, по словам Тымчука, КГБ Беларуси всячески блокирует доступ к Шаройко дипломатических представителей Украины, а материалы суда над журналистам по непонятным причинам так и остаются засекреченными.

"Если высокие договаривающие стороны, на уровне президентов стран, понимают, что в этой ситуации являются заложниками политики Кремля, то сейчас у них есть очень хороший шанс разрубить этот гордиев узел", – подчеркнул депутат.

Также он заверил, что "работавший на РФ гражданин Беларуси для спецслужб Украины уже отработанный материал, он сдал всех и все, но чтобы его не расстреляли сразу по приезду в Беларусь или не дали подушиться "новичком", его адвокаты сейчас усиленно пытаются затягивать вынесение приговора в Украине".

"Здесь всем понятны отличия украинского правосудия от кривосудия авторитарных режимов России и Беларуси. И если время пришло, то нужно принимать решения в том числе и не очень симметричные. Сейчас такое решение по несимметричному обмену радикально усилит позиции обеих стран перед Россией на фоне активизации деструктивного влияния Кремля на внутриполитическую ситуацию, как в Украине, так и Беларуси", – резюмировал Тымчук.

Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы, и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.
Беларусь, шпионаж, кгб, Тымчук, шаройко

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"Сегодня"

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