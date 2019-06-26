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У Бирюкова проводят обыски: Госбюро расследований созывает брифинг

26 июня, 14:07

В ГБР сообщили, что обыски проводились еще и у должностных лиц Министерства обороны

Юрий Бирюков. Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Юрий Бирюков. Фото: facebook.com/yuri.biriukov.

В партии "Европейская солидарность" сообщили, что у кандидата в народные депутаты от этой политической силы, известного волонтера, общественного деятеля и советника министра обороны Юрия Бирюкова проводят обыски по месту жительства.

Отмечается, что силовики проводят следственные действия по санкции суда.

В свою очередь Государственное бюро расследований сегодня в 16:00 проведет брифинг директора ведомства Романа Трубы о проведении обысков по местам жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, местам расположения служебных и офисных помещений.

В брифинге примут участие директор Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук, которое осуществляет досудебное расследование по этому производству, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции.

В свою очередь сам Бирюков написал в Facebook: "Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно – и я бы такое хотел найти. Но увы".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сотрудники Госбюро расследований приходили с осмотром в АП. Перед тем секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на Банковой якобы исчезла секретная информация.

А тем временем проблемы появились и у руководителя Госбюро расследований. В начале июня стало известно об открытии уголовного производства в отношении директора ГБР Романа Трубы. Его заподозрили в ряде криминальных правонарушений, о чем поступило соответствующее заявление в ГПУ.

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Тег Бирюков, обыски, ГБР

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