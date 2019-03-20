У боевиков "Л/ДНР" возникли серьезные проблемы: военный эксперт рассказал подробности
Все чаще фиксируются случаи открытого выражения недовольства рядовыми боевиками, говорит Тымчук
Командование 2-го "армейского корпуса ЛНР" пришло к выводу, что созданная с помощью российских "советников" мобилизационная система во многом является неэффективной, в том числе в сфере учета "резервистов".
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в ходе мобилизационных мероприятий выяснилось, что значительную часть "резервистов" в реальности в силу тех или иных причин в нужный момент призвать не представляется возможным (выехали "на заработки", сменили место постоянного проживания по другим причинам, в действительности являются гражданами РФ и пр.). В связи с чем из штаба 2-го АК в военкоматы, бригады и батальоны поступило распоряжение немедленно "обновить" и провести сверку списков "приписного состава".
В 1-м "армейском корпусе ДНР" тоже продолжают фиксировать серьезные проблемы с комплектованием бригад и полков. "Служба сверх контракта" для боевиков и наемников в этих формированиях (фактическое пребывание на службе сверх срока, установленного контрактом) в среднем достигло 5-6 месяцев, в отдельных случаях – 7-8 месяцев, до момента "прихода замены".
В связи с этим командиры частей и подразделений констатируют резкое снижение морально-психологического состояния личного состава, все чаще фиксируются и случаи открытого выражения недовольства, добавил координатор "Информсопротивления".
Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ и конфликтуют с ними . Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.
Также сообщалось, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".
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