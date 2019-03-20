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У боевиков "Л/ДНР" возникли серьезные проблемы: военный эксперт рассказал подробности

Сегодня, 04:30

Все чаще фиксируются случаи открытого выражения недовольства рядовыми боевиками, говорит Тымчук

Сборы "резервистов" ДНР / Фото: ДАН
Сборы "резервистов" ДНР / Фото: ДАН.
У боевиков "Л/ДНР" возникли серьезные проблемы: военный эксперт рассказал подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bee/fce/5c8beefceb2dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bee/fce/5c8beefceb2dd.jpg Украина Все чаще фиксируются случаи открытого выражения недовольства рядовыми боевиками, говорит Тымчук

Командование 2-го "армейского корпуса ЛНР" пришло к выводу, что созданная с помощью российских "советников" мобилизационная система во многом является неэффективной, в том числе в сфере учета "резервистов".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, в ходе мобилизационных мероприятий выяснилось, что значительную часть "резервистов" в реальности в силу тех или иных причин в нужный момент призвать не представляется возможным (выехали "на заработки", сменили место постоянного проживания по другим причинам, в действительности являются гражданами РФ и пр.). В связи с чем из штаба 2-го АК в военкоматы, бригады и батальоны поступило распоряжение немедленно "обновить" и провести сверку списков "приписного состава".

В 1-м "армейском корпусе ДНР" тоже продолжают фиксировать серьезные проблемы с комплектованием бригад и полков. "Служба сверх контракта" для боевиков и наемников в этих формированиях (фактическое пребывание на службе сверх срока, установленного контрактом) в среднем достигло 5-6 месяцев, в отдельных случаях – 7-8 месяцев, до момента "прихода замены".

В связи с этим командиры частей и подразделений констатируют резкое снижение морально-психологического состояния личного состава, все чаще фиксируются и случаи открытого выражения недовольства, добавил координатор "Информсопротивления".

Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ и конфликтуют с ними . Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

Также сообщалось, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

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Тег бунт, контрактники, вербовка, резервисты, Тымчук, пушечное мясо

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