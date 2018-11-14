Убийство Вороненкова: Суд начнет допрашивать свидетелей

Сегодня, 00:44

Следующее заседание состоится 4 декабря 2018 года в 11:30

Денис Вороненков. Фото: novayagazeta.ru
Денис Вороненков. Фото: novayagazeta.ru

Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"В ходе заседания прокурор завершил оглашение обвинительного акта, после чего судом был определен порядок исследования доказательств в уголовном производстве. Суд решил сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых", – сообщили в прокуратуре.

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Согласно сообщению, во время заседания суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия мер в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, до 11 января 2019 года.

Следующее заседание состоится 4 декабря 2018 года в 11:30.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова  Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса "Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений").

Напомним, следствие выяснило, что убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.
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"Сегодня"

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