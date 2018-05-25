Участвовал в переброске "Бука" в Украину: в Bellingcat разоблачили российского офицера (фото)

Российский офицер ГРУ Олег Иванников участвовал в транспортировке ЗРК "Бук" из России в Украину, который сбил самолет MH17.Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в Twitter.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину "Бука", сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии", – говорится в сообщении.

Как пишет сайт stolica-s.su, в 2014 и 2015 году Иванников, по утверждению расследователей Bellingcat, координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области, и бойцов частной военной компании, известной как "группа Вагнера". Эти функции он выполнял и в июле 2014 года, когда был сбит MH-17.

Фото: twitter.com/CITeam_ru

Сейчас, как предполагают независимые расследователи, офицер сейчас находится в Сирии. Достоверно его звание неизвестно, однако на момент службы в Южной Осетии он был с погонами полковника. Однако уже сейчас в Bellingcat считают, что он может быть в звании не ниже генерал-майора, учитывая его задания и должности.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.