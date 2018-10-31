Удар ВСУ под Мариуполем: названо имя еще одного оккупанта, уничтоженного в блиндаже

Сегодня, 21:35

"9-й полк морпехов ДНР" продолжает нести потери

Александр Колпаков (кличка &quot;Рыжий&quot;) / Фото: соцсети
Александр Колпаков (кличка "Рыжий") / Фото: соцсети

Стали известны новые подробности удара ВСУ под Мариуполем, где в результате попадания мины был уничтожен блиндаж противника и уничтожены три "морпеха ДНР".

О них офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, одним из уничтоженных оккупантов стал боец "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты ДНР", некий Александр Колпаков (кличка "Рыжий") из Макеевки Донецкой области, который 19 октября пополнил бесславную "бригаду 200" в районе поселка Ленинское Новоазовского района, что в 10-12 км к востоку от контролируемого Украиной Мариуполя.

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Напомним, ранее сообщалось, что одним из боевиков, уничтоженных в результате прямого попадания мины в блиндаж, стал некий Иван Антоньев из оккупированной Стылы Старобешевского района Донецкой области. Имена еще двоих оккупантов были неизвестны.

Также ранее сообщалось, что враг скрывает реальные потери и офицер ВСУ поймал боевиков на лжи. Командование боевиков насчитало лишь 20 уничтоженных в октябре "воинов", но реально их больше.
штирлиц, потери боевиков, блиндаж, Ленинское

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