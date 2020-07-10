Удастся снизить: министр финансов сделал прогноз о пересмотре тарифов

Без пересмотра тарифов люди будут платить "столько же или дороже"

Пересмотр тарифов позволит снизить суммы, которые украинцы платят ежемесячно, ведь рыночная цена газа ниже, чем предусмотренная в тарифе за отопление. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в интервью сайту "Сегодня".

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В частности, комментируя условия сотрудничества с МВФ, министр указал на требования, в которых заинтересована Украина. Касаясь пересмотра тарифов на отопление, министр сказал, что без пересмотра люди будут платить "столько же или дороже"

"Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить", – сказал Марченко. "Пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы", – уточнил министр.

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8 июля сайт "Сегодня" публиковал первую часть интервью с министром финансов Сергеем Марченко. В беседе министр рассказал о ситуации с ОВГЗ, взаимоотношениях с Нацбанком и выполнении бюджета.

Напомним, 3 июля Сергей Марченко стал гостем социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". В прямом эфире министр говорил об отставке главы Нацбанка Якова Смолия:

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