Угроза в ассортименте: украинцев "травят" просроченным молоком в кофейнях

Эксперт: некоторые продукты просрочены на два года

Фото: Pixabay

Угроза в ассортименте: украинцев "травят" просроченным молоком в кофейнях Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/220/5c8a27220c81a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/220/5c8a27220c81a.jpg 2019-03-18T07:38:00+02:00 Украина Эксперт: некоторые продукты просрочены на два года

Кофе готовят на грязной воде, продавцы отказываются надевать перчатки, а некоторый шоколад просрочен на два года— такие случаи накануне Всемирного дня защиты прав потребителей обнародовали украинские активисты. По их словам, ситуация с защитой этих самых прав с каждым годом лишь усугубляется.

"Проблем, связанных с пищевыми продуктами, хватает. Во-первых, это реализация просроченной продукции, во-вторых, нарушение санитарных норм. Это как носило стихийный характер, так и носит. Потребители часто жалуются на продавцов, работающих без перчаток", — рассказал нам исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

И добавил:

"Наши проверки показали: просроченной продукцией торговали больше половины проинспектированных нами магазинов. Что касается так называемых раскладок, то среди них есть такие, где торгуют шоколадом, срок годности которого истек два года тому назад. Был случай, когда печенье было просрочено на пять лет. Незадолго до нашего разговора я был в магазине, где обнаружил просроченные торт, масло, яйца и кефир. Наличие просрочки связано с тем, что многие продукты подорожали и, соответственно, снизилась покупательная способность".

Сложная ситуация и с точками, торгующими кофе.

"В него часто добавляют просроченное молоко, которое скупают за копейки в торговых сетях. В одной из кофеен во время одного из рейдов с журналистами мы обнаружили топинги, просроченные на девять месяцев!" — резюмирует Несмиянов.

Эксперт говорит, что обращает внимание продавцов и общественности на эти нарушения, но зачастую ситуация не меняется.

"Советую покупать кофе в тех точках, где выдают чек. Это хоть какая-то гарантия качества продукта. Кстати, недавно был случай, когда при проверке в стаканчик с кофе попали осколки колбы, в которую насыпают зерна. Мало того, на этой точке в кофемашину заливали позеленевшую воду. Такой она была из-за того, что наливалась из позеленевшей от грязи тары".

В госструктуре, которая должна контролировать безопасность реализуемых продуктов и прочих товаров, оправдываются, что мониторинг ведется, а виновных наказывают.

"За 2018 год Госпродпотребслужба провела 27,6 тысячи проверок в сфере продуктов питания. Не допущено к реализации 413,4 тонн опасной и некачественной продукции", — отчитался пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Нарушений все больше

Число жалоб от недовольных потребителей из года в год в Украине растет. Чаще всего люди жалуются на нарушение своих прав при покупке, обмене или возврате товаров. Жалуются на уровень и качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. Таких жалоб — около 60%. Жалуются на отсутствие информации о продукции, о нарушении сроков хранения и использовании запрещенных пищевых добавок.

Напомним, ранее стало известно, как украинцам продают отраву вместо еды. Названы продукты, которые чаще всего заменяют фальсификатом.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.