4 года без милиции: что изменилось

Полицейские жалуются, что зарабатывают меньше охранников и ждут улучшений через два месяца

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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7 ноября исполняется ровно 4 года, как в Украине упразднили милицию. Эта структура в Украине не дотянула два года до своего столетнего юбилея. 6 ноября 2015 года де-юре стал последним днем украинской милиции. Ее заменила Национальная полиция. Что изменилось с тех пор кроме вывесок, стало ли работать лучше, какая теперь зарплата у копов – обо всем этом нам рассказали полицейские и эксперты, проводящие мониторинг работы правоохранителей.

Плюсы и минусы

Официальная милицейская статистика много в чем отличается от полицейской. По одним видам преступлений сейчас есть заметное снижение, по другим – явный рост. Об этом сказано в отчетах Генеральной прокуратуры, которая уже на протяжении нескольких лет составляет такую статистику.

Например, если сравнивать данные за 10 месяцев 2015 и за такой же период 2019, то можно увидеть, что в целом число зарегистрированных преступлений снизилось. В 2015 их было более 468 тыс., сейчас не дотягивает и до 403.

По отдельным видам преступлений картина не везде одинаковая. Например, число убийств снизилось более чем на 1 тысячу, краж – на 42 тысячи, грабежей – на 7 тысяч.

При этом выросло число взяток – в 2015 было зарегистрировано на 68 случаев меньше, чем сейчас. Полицейские зарегистрировали на 52 факта больше изнасилований. А вот число случаев изготовления и продажи вредоносных компьютерных программ выросло более чем в 10 раз. Если в 2015 их насчитали всего 18, то с начала 2019 года – 187.

В то же время, по официальным данным, численность личного состава сократилась почти в два раза. Ряды милиционеров в 2014-м, до реформы, насчитывали около 197 тыс. человек, сейчас их численность немногим больше 100 тыс.

За последние четыре года у полицейских различных подразделений выросли зарплаты, но за это время выросли и цены в два раза.

Руководство Министерства внутренних дел неоднократно рапортовало, что у полицейских, по сравнению с милиционерами, улучшилось материальное обеспечение – в распоряжении появились новые авто, планшеты, средства связи, видеорегистраторы. Но при этом сами же полицейские в первые месяцы работы неоднократно рассказывали журналистам, что им выдали лишь по одному комплекту формы, а сменная форма оказалась дефицитом.

"После длительной носки стирал форму ночью и она едва успевала высыхать до утра", – рассказывали нам патрульные.

Полицейские прошли переаттестацию, после чего их ряды были очищены от тех, кого посчитали недобросовестными сотрудниками. Но по оценкам самих же полицейских, из-за переаттестации уволились и опытные сотрудники, чьи знания могли пригодиться новой полиции.

По оценкам водителей и экспертов, на дорогах стало меньше взяточничества. Это произошло после того, как вместе с милицией в историю ушла и оскандалившаяся на взятках ГАИ. Но в первые же месяцы работы полиции киевская прокуратура заявила о громком на то время разоблачении. Дело в том, что один из новых полицейских, прибывших на оформление ДТП, украл из автомобиля пострадавшего водителя 17 тыс. долларов.

"За эти четыре года появились как плюсы, так и минусы. Но минусами я бы назвал те вопросы, которые просто еще не решены, – сказал нам замглавы одного из облуправлений полиции. – Например, есть, конечно, определенный кадровый голод, но все мы в надежде, что ситуация изменится с 1 января. С начала года должен вступить в силу закон об уголовных проступках и следователи будут серьезно разгружены. Сейчас есть следователи, у которых по 500-600 уголовных производств. Это речь идет о мегаполисах. В небольших облцентрах у следователей в среднем до 400 таких дел. Все это напрямую влияет на качество работы. С начала 2020 появятся шансы на улучшение".

Скорее всего, мелкие нарушения закона – проступки – теперь будут рассматриваться участковыми.

Полицейские, прошедшие переаттестацию, в своем большинстве говорят, что все еще остается ряд проблем, которые пока не решены.

"Нареканий как было основных два, так они и остались. Это зарплаты и обеспечение. Например, в Киеве зарплата следователя едва дотягивает в среднем до 13 тыс. грн. Наверное, этого при нынешних ценах недостаточно, тогда как зарплата охранника в маркете или такая же, или больше", – сказал нам коп.

Некоторые из полицейских позитивно оценивают перемены, но при этом говорят, что продвигаются они уж слишком медленно.

"Мы начинали с мужем свою службу в милиции, теперь продолжили как полицейские. Да, есть перспективы, что однажды все изменится к лучшему, но все эти перемены движутся слишком медленно. Важный для каждого вопрос – это зарплата. Мы как получали на двоих 1 тысячу долларов, так получаем ее и сейчас, а цены выросли. Мотивации не так уж и много", – говорит полицейская, которая трудится с мужем в столичной полиции.

По словам правоохранителей, кадровый голод возник после двух серьезных чисток рядов милиции, а потом после переаттестации уменьшились и ряды полиции. По разным оценкам, некомплект составляет сейчас от 10% до 40% в зависимости от подразделений полиции. Например, в 2017 году некомплект составлял 20 тыс. сотрудников.

"Не хватает каждого шестого сотрудника", – заявлял Сергей Князев, который на то время был главой Нацполиции.

В прошлом году некомплект составлял уже 17 тыс. человек. Сейчас он ориентировочно такой же.

Руководитель Центра исследования правоохранительной деятельности Олег Мартыненко говорит, что, по его данным, в нынешней полиции большинство – бывшие милиционеры.

"Из минусов могу назвать то, что в определенных случаях полицейские повторили то, чем грешили милиционеры. Была и кража с места преступления, неправомерное применение оружия, торговля наркотиками и другое, – говорит Мартыненко. – Из плюсов могу назвать то, что обновлен "Закон о полиции". Есть возможность выражать недоверие руководителю, закреплены полномочия общественных комиссий. Полицейские среднего звена прошли практические тренинги с участием иностранных экспертов. Подобные тренинги были и во времена милиции, но, конечно, не в таких количествах. Было охвачено достаточно большое количество полицейских".

Где опаснее всего в Украине

5 ноября, незадолго до четвертой годовщины ликвидации милиции, бывший глава Нацполиции Сергей Князев привел статистику одного из самых частых преступлений в стране.

"В 2017 году в пересчете на 100 тыс. населения у нас совершено 42 ограбления, в 2018 – 32, а по состоянию на 10 месяцев 2019 – 23, – написал Князев на своей странице в соцсети. – В сравнении с другими странами, Украина находится в "цепочке безопасности" рядом с Латвией, Данией, Литвой, Грецией, Мальтой. Также хотел бы поделиться статистикой по регионам Украины. Меньше всего грабежей в пересчете на 100 тыс. населения совершается в Тернопольской области (10), Ивано-Франковской (8), Донецкой (6), Черновицкой (5) и Луганской (3). Парадокс низкого уровня преступности в Донецкой и Луганской областях объясняется как множеством присутствующих там полицейских и военных, так и отсутствием данных о реальном количестве населения".

В то же время Князев назвал самые опасные регионы для вечерних прогулок.

"Лидер неутешительной статистики – это Киев (57 грабежей на 100 тыс. населения). Также менее комфортными для вечерних прогулок являются Днепропетровская область (46 грабежей), Одесская (40), Харьковская (32), Николаевская (31) и Кировоградская (29)".

Напомним, ранее ГПУ озвучила статистику преступлений в Украине. По данным ведомства, у нас в стране стало больше афер и некоторых особо тяжких преступлений.

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