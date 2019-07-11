Украина и Израиль подписали важную декларацию: путешествовать станет легче

В последние годы тысячи украинцев получали отказы в посещении Израиля, но теперь проблема должна быть решена

Арсен Аваков и Арие Дери. Фото: mvs.gov.ua

В последнее время украинцев снова перестали пускать в Израиль и чтобы решить этот вопрос министр внутренних дел Арсен Аваков со своим израильским коллегой Арием Дери подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества в вопросах пересечения границы между странами, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков напомнил, что в 2017 году 4,5 тысячи украинцев получили отказ во въезде в Израиль, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за последние полгода в Израиль не пустили 2,5 тысячи украинских граждан.

"Сегодня мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы. Кроме того, мы реализуем последствия подписанного между Украиной и государством Израиль о реадмиссии. Хочу подчеркнуть, что упрощение поездок между странами для граждан составляет взаимный интерес. Я благодарю наших израильских друзей и партнеров и приглашаю посещать нашу страну, мы очень рады", – сказал глава МВД Украины.

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В свою очередь министр внутренних дел государства Израиль Арие Дери поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду, что подписанный документ позволит гражданам Украины и Израиля чаще летать друг к другу.

"Ежегодно пассажиропоток между нашими государствами составляет около одного миллиона туристов. Наша политическая и экономическая цель – увеличить эти цифры, а для этого необходимо решить конфликтную ситуацию при пересечении границы", – отметил израильский министр.

Подписана Декларация об интенсификации сотрудничества позволит обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, позволит сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы гражданам будут предоставлять официальный документ с причиной отказа.

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