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  1. Последние новости Украины

Груз помощи из Китая: куда доставят в первую очередь

4 апреля, 00:45

Елена Вус

Замглавы ОП указал, что одна из составляющих доставок медицинских товаров из-за рубежа направлена для обеспечения аптек, где не хватает обычных доступных трехслойных масок для населения

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что распределение привозимых в Украину медицинских средств осуществляется по приоритетности, в которой на первом месте – инфекционные больницы и скорые помощи.

"Есть какая-то градация больниц и скорых помощей, как получается помощь. Первыми получают скорые помощи и инфекционные больницы. Дальше идут все другие больницы уже", – рассказал он в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Тимошенко отметил, что груз, который привезет очередной самолет в понедельник, как раз будет направлен на все остальные больницы.

Замглавы ОП указал, что одна из составляющих доставок медицинских товаров из-за рубежа направлена для обеспечения аптек, где не хватает обычных доступных трехслойных масок для населения. По его словам, этим занимается бизнес, который сам оплачивает доставку, и государство помогает ему только через Министерство иностранных дел.

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Во вторник, 31 марта, в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщалось, 29 марта в Международном аэропорту "Борисполь" приземлился второй самолет со средствами защиты от коронавируса - респираторами, медицинскими масками и защитными костюмами.

А первый борт прибыл 23 марта. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

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Китай самолет коронавирус Кирилл Тимошенко COVID-19

Источник: Сегодня

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