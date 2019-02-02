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Украина отправила МВФ первый платеж

Вчера, 19:20

Оплата долга производится в специальных правах заимствований

МВФ
МВФ. Фото: AFP
Украина отправила МВФ первый платеж //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5d1/398/5c55d139812d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5d1/398/5c55d139812d0.jpg Украина Оплата долга производится в специальных правах заимствований

Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание "Зеркало недели". 

По данным МВФ, следующий платеж Украине придется внести 5 февраля в размере 257,25 млн специальных прав заимствования (СПЗ) по программе stand by. 

Сообщается, что еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь – 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн СПЗ.

Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов.

В течение 2019 года Украине придется выплатить 14,2 миллиарда долларов (417 млрд гривен) государственного долга, 56,4 млрд грн – составляют выплаты по внешним заимствованиям. 

Ранее Международный валютный фонд и Украина определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.

Также мы писали о том, что Украина получит от Международного валютного фонда в этом году еще два транша в рамках программы финансирования stand-by. Общая сумма этих траншей составит около 2,6 млрд долларов. 
 

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