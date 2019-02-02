Украина отправила МВФ первый платеж
Оплата долга производится в специальных правах заимствований
Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".
По данным МВФ, следующий платеж Украине придется внести 5 февраля в размере 257,25 млн специальных прав заимствования (СПЗ) по программе stand by.
Сообщается, что еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь – 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн СПЗ.
Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов.
В течение 2019 года Украине придется выплатить 14,2 миллиарда долларов (417 млрд гривен) государственного долга, 56,4 млрд грн – составляют выплаты по внешним заимствованиям.
Ранее Международный валютный фонд и Украина определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме Stand By.
Также мы писали о том, что Украина получит от Международного валютного фонда в этом году еще два транша в рамках программы финансирования stand-by. Общая сумма этих траншей составит около 2,6 млрд долларов.
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