Украина продолжит закупать лекарства через международные организации: зачем это нужно

Минздрав утвердил важное новшество по вакцинам / Фото: Минздрав

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Убрать коррупцию и получить надежных поставщиков лекарств – именно для этого в 2015 году закупки лекарств передали международным организациям.

Эту норму недавно едва не убрали в Верховной Раде. Но народных депутатов убедили продлить закупки препаратов в международных организациях на два года. Затем лекарствами будет заниматься государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Почему через международные организации

В 2015 году Верховная Рада приняла закон о передаче закупок лекарств международным организациям ЮНИСЕФ, ПРООН, Crown Agents. Тогда же такие закупки заработали частично, а с 2016 года их полностью отдали международным организациям.

На тот момент в Украине практически не было жизненно необходимых вакцин и препаратов. Дело в том, что в 2014-м Минздрав провалил закупки препаратов. Вакцины по потребностям 2014-го поступили только в 2015-2016 году, когда поставки передали международным организациям. Срок производства вакцин – полтора-два года. Если Украина закупает вакцину, нужно быть готовым, что она будет произведена через несколько лет. Из-за этого и возникли задержки.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

ЮНИСЕФ работает во всех странах мира, обеспечивая препаратами детей из Западной Европы, США, Австралии, Африки и Азии. Программа развития ООН работает в 170 странах, помогая в их глобальном и национальном развитии. А Crown Agents, работающие в более чем 100 странах мира, имеют за плечами 185 лет опыта международных закупок в разных уголках планеты.

Делегировав закупки международным организациям, Минздрав отрубил доступ украинской фармакологической мафии к государственным деньгам. Иностранцы получают деньги за свою работу: за 5% от всей стоимости закупки международный партнер организует тендер и находит для Украины лучшее предложение по цене.

Как ранее заявлял Минздрав, через международные организации удалось экономить до 40% средств из госбюджета, что позволяло закупать лекарств на 68% больше. Международные организации закупают около 500 медикаментов и 700 изделий медназначения.

Почему Минздрав не закупает лекарства сам

"Украина может и должна учиться сама покупать лекарства эффективно. Уже создано государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", оно уже делает это эффективно и со временем возьмет на себя функции закупок. Но мы покупаем сегодня лекарства и медизделия по 40 направлениям! Это 1300 позиций 1300 отдельных тендеров! Бросать на произвол судьбы эту структуру мы просто не имеем права. Потому что таким образом мы можем оставить сотни пациентов без лекарств. Закупки через международные организации – это подушка безопасности, в первую очередь, для пациентов", – заявила Ольга Стефанишина, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Осенью 2018 года Минздрав создал госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Это организация, которая будет поэтапно обеспечивать централизованную закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета и отвечать за прозрачность и эффективность этих процедур. Предприятие будет проводить тендеры для заказчиков лекарств и медизделий, а также осуществлять закупки по рамочным соглашениям.

/ Фото: Pixabay

Однако госпредприятие не может и не должно заниматься всеми закупками, рассказал сайту "Сегодня" Павел Ковтонюк, бывший замминистра здравоохранения в команде Ульяны Супрун.

"Правительственное агентство никогда не закупит вакцины эффективней, чем ЮНИСЕФ. Потому что это специфический продукт, который производят всего несколько компаний в мире. Это огромные компании, клиенты которых – правительства стран. Например, Китай заказывает миллиард вакцин, а Украина – 2 млн. И наш заказ будет в конце списка. А ЮНИСЕФ объединяет заказы нескольких стран и сразу покупает. Их заказ всегда в приоритете, а это лучшее качество и ниже стоимость", – поясняет Павел Ковтонюк.

По словам Ковтонюка, предприятию целесообразней закупать все другие препараты и расходные материалы, которыми не занимаются международные организации. Но чтобы заработать на полную мощность, предприятию нужно еще два года.

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