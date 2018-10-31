Украина усиливает правоохранительное сотрудничество с Катаром – Аваков

Сегодня, 17:25

Киев поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности, поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений

Арсен Аваков и Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани Фото: пресс-служба МВД
Арсен Аваков и Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани Фото: пресс-служба МВД

Катар стал первой страной на Ближнем Востоке, с которой Украина переходит на безвизовый режим и усиливает правоохранительное сотрудничество. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на встрече 31 октября в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифа Аль Тани, передает пресс-служба МВД.

Как сообщается, стороны планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере между главами полицейских ведомств. Речь идет о совместной борьбе с киберпреступностью и наркотрафиком. Также Украина поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности, поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений.

"Киберпреступность растет с каждым годом, если сравнивать с другими видами преступлений. И это очень серьезная проблема. Киберполиция у нас – одна из самых развитых служб. Сегодня украинские киберполицейские среди сильнейших в мире, ведь мы все время находимся под ударами и становимся сильнее от этого. Новый мир – новые вызовы... Сейчас мы эффективно и углубленно работаем с США, Канадой, Германией и, несмотря на расстояние, с Австралией. Кроме этого, прочные контакты с Европолом и Интерполом. В вашем регионе хотим сделать ставку на работу с вашей страной", - сказал Арсен Аваков на встрече.

"Кибербезопасность – это первое, что нас интересует. Второе – организация системы безопасности во время подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2022 году в Катаре. И третье – развитие спецподразделений, в частности профессиональная подготовка и обучение правоохранителей", - отметил, в свою очередь, премьер-министр – министр внутренних дел Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.

Говоря о подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре, Арсен Аваков отметил, что это вызов для страны, чтобы доказать миру способность обеспечивать мероприятия такого уровня.

"Мы проводили Чемпионат Европы в 2012 году и финал Лиги чемпионов УЕФА этого года, поэтому с удовольствием поможем и поделимся опытом. Мы можем дать ответы на многие вопросы, связанные с терроризмом, а также те специфические вопросы, на которые знают ответы только полицейские. При подготовке спецназа можем передать вам лучшие практики. Мы готовим наших специалистов по трем моделям – США, Канады и нашей (разработанной, – Ред.) на собственном опыте. Уровень специальных сил реагирования у нас достаточно высокий, поскольку мы находимся под постоянным давлением. Здесь мы можем сделать обмен группами наших инструкторов", – сказал Арсен Аваков.

Также в ходе встречи стороны договорились о взаимном обмене делегациями для дальнейшего обмена опытом.

Ранее сообщалось, что авиаподразделения МВД будут учиться с частями Нацгвардии Калифорнии.
Катар, МВД, Аваков, Украина, безвизовый режим, безвиз

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