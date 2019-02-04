Украина в опасности: ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году

ВОЗ обеспокоена отказом от вакцин и незаразными болезнями

Фото: Ratynskyi Viacheslav.

Украина в опасности: ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fa/f6d/5c53faf6dda9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fa/f6d/5c53faf6dda9d.jpg 2019-02-04T07:00:00+02:00 Украина ВОЗ обеспокоена отказом от вакцин и незаразными болезнями

Всемирная организация здравоохранения назвала главные угрозы в 2019 году. Многие из них касаются и Украины.

Грипп и вакцины

Всего в списке ВОЗ десять угроз. Одной из главных опасностей 2019-го эксперты организации называют глобальную пандемию гриппа.

"Единственное, чего мы не знаем, — когда она случится и насколько серьезной будет", — говорится в отчете.

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По словам вирусолога Аллы Мироненко, тема актуальна и для Украины.

"Население планеты увеличивается, а грипп легче распространяется в больших группах людей. Сейчас многие украинцы начали часто летать в другие страны, а значит, могут легко завезти вирус. Последнюю серьезную вспышку вируса гриппа мы наблюдали в 2009 году", — вспоминает эксперт.

Согласно данным Центра общественного здоровья, только за последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели более 190 тысяч человек. Половина из них — дети. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших увеличилось на 20 тысяч человек.

Еще одна опасность — отказ от вакцинации. В ВОЗ отмечают, что это может свести на нет прогресс в борьбе с болезнями, которые удалось победить за счет вакцин. Эта проблема актуальна и для нас — только за эту неделю корью заболели 3450 человек (1948 из них — дети), а за последний месяц в больницы с этим недугом попали почти 8,5 тысяч украинцев. На днях же в Минздраве заявили, что готовы собрать комиссию, которая должна решить — нужно ли сейчас объявлять эпидемию кори.

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Диабет, воздух, ВИЧ

В свой список ВОЗ включила также и неинфекционные заболевания — сахарный диабет, рак и болезни сердца. В организации говорят, что именно они становятся причиной 70% всех смертей в мире (41 млн человек).

"Для нас и диабет, и болезни сердца — давно вызов, — говорит терапевт Тамара Глинник. — Все усложняет еще то, что пациенты часто даже и не подозревают, что у них диабет. Официально у нас в стране почти миллион диабетиков, но разные эксперты в медицине говорят, что два миллиона украинцев о своей болезни даже не подозревают. Я на работе с такими людьми периодически сталкиваюсь. Пытаюсь объяснять другим пациентам, но пока даже не знаю, как исправить эту ситуацию. Может, это изменится, когда люди начнут по-другому относиться к своему здоровью".

Эколог Владимир Борейко говорит, что для Украины актуальна и другая угроза, указанная в списке, — загрязнение воздуха.

"О чем можно говорить, когда у нас некоторые города регулярно входят в рейтинг самых загрязненных в Европе? Чтобы исправить ситуацию, нужно серьезно менять законодательную базу. У нас только с этого года начали реально штрафовать предприятия за загрязнение воздуха", — объясняет он.

Среди рисков этого года эксперты ВОЗ называют и ВИЧ. В Центре общественного здоровья отмечают — с 2015 года в Украине растет количество новых случаев заражения (примерно на 1000 в год) и количество смертей (увеличивается на 100-120 в год). Только за прошлый год врачи зарегистрировали 18 тысяч новых случаев.

Мир

Существуют и угрозы, пока далекие от Украины. В списке — Эбола, от которой в Конго уже умерли 460 человек, вирус Зика и Нипах (вызывает воспаление мозга), а также коронавирус респираторного синдрома, который распространен на Ближнем Востоке. Кроме того, обращают внимание эксперты ВОЗ и на лихорадку Денге, которая характерна для Африки и Юго-Восточной Азии.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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