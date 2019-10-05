"Украина в состоянии, в котором когда-то был Израиль": интервью с изобретателем флешки Довом Мораном

Фото: Croatian Business Angels Network / facebook.com/CRANE.croatia

Дов Моран – израильский мультимиллионер и изобретатель USB-флешки, он известен как пионер нескольких технологий флэш-памяти. Дов является управляющим партнером Grove Ventures и одним из самых выдающихся израильских лидеров в сфере высоких технологий, предпринимателем и инвестором.

В интервью сайту "Сегодня" Дов Моран рассказал о своем детище, о стартапах, за которыми будущее, и о том, как Украине занять свое место в инновациях.

- Дов, вас знают в мире как изобретателя флешки. Расскажите, как вам пришла идея создать USB-накопитель?

- Это было 20 лет назад. Поздно ночью у меня был перелет, я летел на конференцию. Это был сложный перелет, я долго готовился, у меня была подготовлена презентация. И вот я уже на самой конференции, стою перед аудиторией и понимаю, что мой компьютер не работает. Презентацию показать не могу. Кто-то в аудитории предложил: "Эй, воспользуйся моим компьютером". Но как мне перенести данные с моего на его компьютер? Я не мог этого сделать.

Но я запомнил этот случай. Долго думал, что должен создать способ перемещать информацию, например, свою презентацию, с одного компьютера на другой. Так я и создал флешку. Мы знали, как перенести информацию на жесткий диск, но потом спустя какое-то время мы разработали возможность создать и флешку.

Главный месседж для всех, кто сейчас занимается изобретением: думайте о том, как воспользоваться технологиями, новыми устройствами и создать что-то, что решит какую-либо проблему. Но это все основывается только на знаниях.

- У флешки есть будущее, или ее заменят облачные технологии, как считаете?

- Уже давно слышу: флешка исчезнет, все уходит в облака. Мне все равно! Это мое детище, но я не сопротивляюсь новым технологиям. Все развивается. Сейчас появляются новые технологии, новые потребности.

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- А чем сейчас занимаетесь? Каким проектом?

- Сейчас моя тема – биг-технолоджи. Если посмотреть на Израиль, большинство успешных историй – биг-технолоджи. А сейчас тебе стоит спросить, что же это?

- И что это?

- Это инфраструктура, которая показывает, кто мы. Это наука, которая изучает технологии, их масштабное влияние, искусственный интеллект. Мы инвестируем в большие проекты, в технологические компании.

- Если говорить об инвестировании, то за кем будущее: за стартапами, которые делают "железо", или программное обеспечение?

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- Мы инвестируем во многие компании. Например, те, которые делают полупроводники. Это скорее "железо". Но они занимаются и облачными технологиями. У нас есть, например, компания "Нуклайн". Они соединили анализ и сбор данных. Это инструмент, который может по собранным данным, по медицинским снимкам рекомендовать вам лучшее лечение. Здесь это уже чисто технологии и программное обеспечение.

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Фото предоставлено Israeli Ukrainian Innovation Week

- В октябре в UNIT.City состоится Israeli Innovation Week. Чего вы ожидаете от конференции?

- Я верю, что мы налаживаем отношения между нашими странами. У нас уже очень много достижений. Много людей из Украины работают у нас, у них остались семьи в Украине. Много наших стартаперов используют программы ваших айтишников. У вас очень много умных людей. Мы можем быть полезными друг другу.

- Сегодня Израиль – страна изобретателей. Но так не было всегда. В чем секрет такого прыжка?

- Нам нужно было выживать. Перед Израилем стояло много вызовов и много противников. Мы должны были найти свое преимущество. И сейчас мы видим, что все меняется очень быстро. У нас есть смелость пробовать, пробовать, пробовать и достигать успеха. Есть мотивация.

- Что вы бы посоветовали Украине и украинским изобретателям?

- Вы должны найти в себе силы попробовать. А еще нужны знания. Учиться, учиться. Вам нужно выживать, находить свое место. Надо идти, искать, как я делал, как все мы делали. Я начинал в 1999-м, когда существовало очень мало компаний. У нас тоже было много проблем, после войны было очень сложно, мы зарабатывали меньше. А потом большие инвесторы поверили в израильские компании. Вначале они не хотели давать деньги. Могли говорить: "Ну,…израильская компания? Ну, значит, может миллион можно инвестировать". А потом израильские IT-компании начали расти и развиваться, в них поверили. В 2006-м купили компанию, которая занималась флешкой. А, к примеру, Waze, которая собирала информацию с водителей и интегрировала ее в приложение, купили за миллиард долларов. Купил Google. Я думаю, что Украина в похожем состоянии. Вы уже можете видеть, что ситуация улучшается. Нужно немного больше терпения. И самое главное – осмельтесь!

Напомним, недавно мы писали о том, какие полезные мобильные приложения разработаны украинцами.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине запустили фонд стартапов.

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