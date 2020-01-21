Украина лидирует по темпам распространения онкологии: как будут решать проблему

В Минздраве заявили о важности ранней диагностики онкологических заболеваний

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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Для того, чтобы снизить этот показатель, необходимо сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрен 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

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Чтобы пройти исследования, необходимо будет иметь направление от семейного или другого врача.

Ранее сообщалось, что в Киеве силовики разоблачили коррупционную схему в сфере медицины. Врачи требовали от пациентов деньги за бесплатные лекарства от онкологических болезней, которые купило государство.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения шокировали распространением онкологии среди украинцев.

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