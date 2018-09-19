Украинцам разрешили летать в Грузию без загранпаспорта

Гройсман подписал проект соглашения с Грузией, значительно упрощающего условия поездки украинских путешественников в эту страну

Глава украинского правительства Владимир Гройсман подписал проект соглашения с Грузией, значительно упрощающего условия поездки украинских путешественников в эту страну, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на соответствующие документы.

Согласно договору о взаимной отмене визовых условий между двумя странами, граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, в которых содержится бесконтактный электронный носитель (чип).

Стоит отметить, что безвизовый режим между странами был введен почти 20 лет назад – 31 марта 1999 года. Согласно действовавшему соглашению, граждане Украины могут не оформлять долгосрочные визы для пребывания или проживания в Грузии в течение более 90 дней.

Подписанное 19 сентября соглашение должно способствовать росту начислений в государственный и местные бюджеты из-за увеличения числа путешественников.

Напомним, этим летом аналогичное соглашение было подписано с Турцией.

Кроме того, мы также писали о том, что Украина заняла 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018, поскольку граждане страны могут посещать без виз 90 различных стран государств и еще в 41 могут оформить визу по прибытии.