Украинцев будут пускать в Беларусь по новым правилам

Гражданам Украины уже с 1 сентября для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт. С этой даты вступает в силу постановление украинского Кабмина, которое частично останавливает действие Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках, напомнили в Государственном агентстве развития туризма.

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"Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте", – говорится в сообщении.

При этом украинцы, которые успеют въехать в Беларусь без загранпаспорта до 1 сентября, смогут свободно вернуться на родину по внутренним паспортам.

"Жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах", – уточнили в агентстве.

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Напомним, согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины. Нынешние изменения касаются выезда украинцев в Беларусь. При въезде граждан Украины с территории Беларуси их будут пропускать и по внутреннему украинскому паспорту.

Как сообщалось, Украина отозвала для консультаций своего посла из Беларуси. Это случилось после того, как на митинге в свою поддержку Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

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