Украинцев подставляют их собственные смартфоны: юрист рассказал об опасности

Фото: freestocks.org / Unsplash

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Совсем недавно пользователи уличили Apple iPhone в тайном шпионаже. Впрочем, подставить своего хозяина в юридическом поле может практически любой "умный" гаджет. О том, как это может произойти и как защититься, сайту "Сегодня" рассказал адвокат практики безопасности бизнеса Juscutum Александр Горобец.

Юрист перечислил самые опасные функции смартфонов.

Face ID, Touch ID и код-пароль

Для владельца телефона Face ID – это очень удобно и быстро. Но если говорить о безопасности, то надо помнить, что с поднесением телефона к вашему лицу под любыми предлогами, будь то во сне, к информации будет получен доступ. Порой речь идет и о том, чтобы по Touch ID или Face IDопределить настоящего владельца гаджета.

"У нас был подобный случай. В результате обыска у клиента изъяли мобильный телефон. При первых же следственных действиях детектив показывает ему телефон и спрашивает: "Это ваш?". А тут и вопросов лишних не надо: поднес к лицу – телефон разблокировался. Самый оптимальный вариант блокировки – это шестизначный код", – рассказывает Горобец.

Мессенджеры

По словам специалиста, абсолютно безопасных приложений для обмена сообщениями просто не существует. При этом обеспечить себе безопасность может только сам пользователь.

"Для этого нужно регулярно "чистить" свои диалоги/чаты. И внимательно следить за компьютерами, если на них эти же месседжеры установлены параллельно. Если, к примеру, вы переписываетесь по телефону, то на вашем же компьютере в режиме онлайн видна вся переписка. В таком случае надежно запарольте не только телефон, но и компьютер. И не забывайте закрывать крышку ноутбука, когда не пользуетесь им", – советует юрист.

Кроме того, по словам специалиста, какие бы важные разговоры не хранились в чатах, переписки все равно нужно регулярно подчищать.

"Нет смысла в хранении информации более двух-трех месяцев. Знаю людей, которые хранят корпоративные чаты по 3-4 года. По ним видно, кто приходил в компанию, когда уходил, фотографии и скриншоты не для публичного показа и кто, кого и как обозвал. Все рабочие и нерабочие моменты. Не забывайте про информационную гигиену", – отмечает специалист.

SIM-карта

У злоумышленников есть шанс завладеть SIM-картой, если она не привязана к вашему паспорту, предупреждает юрист.

"Любой человек может пойти в сервисный центр мобильного оператора и сказать: "Я утерял карточку, выдайте мне дубликат". Обычно, при выдаче дубликата, человека просят назвать три последних номера, на которые он звонил перед утерей карты, а также сообщить, когда последний раз пополнялся счет. Схема очень простая. Перед тем, как пойти в сервисный центр, хакеры пополняют ваш счет, а также звонят на ваш номер с номеров, которые им, естественно, известны. А позже, заполучив SIM-карту, подвязываются ко всем месседжерам, читая ваши переписки. Паспорт дополнительно требуют только в том случае, если вы – контрактный абонент. Это гарантирует вам безопасность", – объясняет юрист.

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Запись разговоров

Сейчас в свободном доступе появилось немало приложений, которые позволяют незаметно записать телефонный разговор.

"Слышал неоднократно от клиентов фразы а-ля "Сейчас я посмотрю, о чем мы с ним разговаривали". Оказывается, есть приложение, которое записывает абсолютно все разговоры. Понять, что тебя записывают на эти приложения, невозможно. Зато есть шанс догадаться, что за вашим телефоном установлена слежка. Обратите внимание на скорость разряжения вашей батареи. Если она новая, но непривычно быстро садится и постоянно что-по медленно подгружается, то есть риск того, что телефон на слежке. Такая картина говорит о том, что вне действий хозяина куда-то уходит его трафик. Мы настоятельно рекомендуем забыть о GSM-связи, и вместо этого отдавать предпочтение секретным чатам или, что еще лучше, личной встрече", – отмечает Горобец.

Скриншоты не горят

Скандалы из-за обнародованных скриншотов уже перестали в Украине быть редкостью. Взять хотя бы пример пранкера Джокера, который постоянно публикует переписки народных депутатов.

"Давайте быть откровенными: у скриншотов есть сила. Можно ли их использовать в качестве доказательства в уголовном производстве? Смотря, каким образом он в него попал. Сам по себе скрин не может быть 100%-м доказательством, но имеет значение. Например, в одном из недавних дел, которые мы вели, во время избрания меры пресечения прокурор показал скриншот переписки. Временем, указанном в переписке, был обоснован сговор между двумя лицами. Поэтому скриншот, оригинальность которого нетрудно проверить, имеет значение. И в будущем его весомость в деле может усилиться", – считает специалист.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как защититься от смартфонов-шпионов:

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