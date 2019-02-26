Украинцы признаны более здоровыми, чем россияне
Рейтинг составлялся на основании ряда показателей – экологии, средней длительности жизни, санитарии и других
Украина находится на 93-ем месте среди самых здоровых стран, утверждает издание Bloomberg в своем ежегодном рейтинге Healthiest Country, который был опубликован 25 февраля. Таким образом, украинцы обошли Россию, которая оказалась на 95 позиции.
Авторы рейтинга составили свой список из 169 государств, начисляя баллы за такие показатели как средняя продолжительность жизни, экологические факторы, включая доступ к чистой воде и уровень санитарии, и снимая за табакокурение и ожирение.
Первое место досталось Испании (92,8 балла), которая за год улучшила свой показатель на шесть пунктов и сместила с "пьедестала" Италию (91,6). Составители рейтинга отмечают, что на здоровье испанцев и итальянцев не в последнюю очередь влияет средиземноморская диета. Замкнула тройку самых здоровых наций Исландия.
В первую десятку также вошли Япония (91,4), Швейцария (90,9), Швеция (90,2), Австралия (89,8), Сингапур (89,3), Норвегия (89,1) и Израиль (88,2).
Напомним, прошлым летом вокруг украинского Минздрава разгорелся скандал – по итогам выступления замминистра здравоохранения Александра Линчевского перед Счетной палатой. В той части речи чиновника, которая вызвала резонанс, говорилось, что лечить онкобольных украинцев за границей неэффективно, деньги выделяют неэкономно, а больные раком "все равно умрут".
Также мы писали, что Кувейтский фонд арабского экономического развития выразил готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака.
В то же время сообщалось, что, согласно данным Евростата, украинцы живут меньше всего среди европейцев – 72 года.
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