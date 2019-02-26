Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцы признаны более здоровыми, чем россияне

Сегодня, 05:13

Рейтинг составлялся на основании ряда показателей – экологии, средней длительности жизни, санитарии и других

Фото: Pixabay
Украинцы признаны более здоровыми, чем россияне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/44d/cc8/5c744dcc847b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/44d/cc8/5c744dcc847b1.jpg Украина Рейтинг составлялся на основании ряда показателей - экологии, средней длительности жизни, санитарии и других

Украина находится на 93-ем месте среди самых здоровых стран, утверждает издание Bloomberg в своем ежегодном рейтинге Healthiest Country, который был опубликован 25 февраля. Таким образом, украинцы обошли Россию, которая оказалась на 95 позиции.

Авторы рейтинга составили свой список из 169 государств, начисляя баллы за такие показатели как средняя продолжительность жизни, экологические факторы, включая доступ к чистой воде и уровень санитарии, и снимая за табакокурение и ожирение.

Первое место досталось Испании (92,8 балла), которая за год улучшила свой показатель на шесть пунктов и сместила с "пьедестала" Италию (91,6). Составители рейтинга отмечают, что на здоровье испанцев и итальянцев не в последнюю очередь влияет средиземноморская диета. Замкнула тройку самых здоровых наций Исландия.

В первую десятку также вошли Япония (91,4), Швейцария (90,9), Швеция (90,2), Австралия (89,8), Сингапур (89,3), Норвегия (89,1) и Израиль (88,2).

Напомним, прошлым летом вокруг украинского Минздрава разгорелся скандал – по итогам выступления замминистра здравоохранения Александра Линчевского перед Счетной палатой. В той части речи чиновника, которая вызвала резонанс, говорилось, что лечить онкобольных украинцев за границей неэффективно, деньги выделяют неэкономно, а больные раком "все равно умрут".

Также мы писали, что Кувейтский фонд арабского экономического развития выразил готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака.

В то же время сообщалось, что, согласно данным Евростата, украинцы живут меньше всего среди европейцев – 72 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег здоровье, Испания, долгожители, Украина, здравоохранение, Bloomberg

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы признаны более здоровыми, чем россияне". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове насчитали 25 долгожителей, которым более ста лет

9 января, 06:33

Долгожители Львова обычно получают в подарок   материальную помощь в размере пяти тысяч гривен

В Днепре долгожитель отметил 100-летний юбилей

18 февраля, 16:05

Старейший мужчина Днепра раскрыл секреты хорошего самочувствия

Дожить до 100 лет: украинский дедушка поделился секретами долголетия

10 апреля 2018, 21:07

Рядом со старой радиолой, при параде, с медалями и орденами Иван Ищенко принимает поздравления со столетним юбилеем

Пережила две мировые войны и Голодомор: умерла самая пожилая украинка

24 января, 23:01

Она 18 лет провела в ссылках за любовь к Украине

Супрун рассказала, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев

1 июля 2018, 19:15

С 1 июля более 150 медучреждений начинают получать финансирование по модели "деньги за пациентом"

Минздрав объявил войну фуфломицину: Супрун назвала 9 шагов

13 сентября 2018, 12:31

Министерство здравоохранения Украины разработало план борьбы с недобросовестными производителями медпрепаратов

Игорь Кондратюк прокомментировал нацотбор Евровидения

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Первый президент Украины пожаловался на «маленькую пенсию»

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Киевстар заявил об изменениях в тарифах
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом