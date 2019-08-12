Украинцев ждут электронные заявления в роддомах: у Зеленского внедряют проект "еМалыш"

Количество документов уменьшится с 37 до одного, отмечают в Офисе президента

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Офис президента согласовал с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта "еМалыш". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Проект "еМалыш" предусматривает изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных электронных взаимодействий. Он позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

В целом предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0 и количества необходимых документов – с 37 до одного.

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"Совместный план составлен на основе предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе "Трембита", разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и т.д", – рассказал советник главы государства Михаил Федоров.

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Сообщается, что план действий будет обнародован после после обработки и внесения замечаний.

Напомним, Офис президента работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта. Также Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам:

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