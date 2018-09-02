Украинцам разрешили массово собирать ягоды в Беларуси: названо условие

Обязательным условием должно быть пересечение границы в официальных пунктах пропуска

Для сбора дикоросов в Беларуси до 15 ноября украинцев будут пропускать через три дополнительных пункта пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" ежедневно с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"С 1 сентября на украинско-белорусской границе начался второй этап сезонного пропуска граждан для сбора дикоросов, который будет продолжаться до 15 ноября 2018 года", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение всего сезона сбора дикоросов от государственной границы с профилактической целью и соответствующими разъяснениями законодательства было возвращено 388 взрослых и 47 детей. Некоторые из них пытались сократить путь вне пунктов пропуска, а некоторые активно собирая ягоды на украинской территории, из-за своей невнимательности могли попасть на территорию соседней страны.

Белорусские пограничники задержали 52 нарушителей государственной границы, которых привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

Пограничники отметили, что штраф за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда вырос. Теперь вместо 170 гривен придется заплатить минимальный штраф 850 гривен, а максимальный – 3400 гривен.

"Кроме того, за незаконное пересечение государственной границы минимальный штраф составляет 3400 гривен, а максимальный – 13600 гривен", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что в случае систематических нарушений белорусская сторона может отменить договоренности о сезонном пропуске граждан на свою территорию.

Ранее на московских рынках обнаружили сотни килограммов радиоактивных ягод и грибов из Беларуси. Общий вес продукции с повышенным содержанием радионуклида цезия-137 составил почти 900 кг.

Мы сообщали, что границе с Беларусью, 20 ноября, белорусскими пограничниками были задержаны три украинца, которые отправлялись за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что украинцы могли бы неплохо зарабатывать на ягодах и фруктах, но им мешают традиции. Украина остается нетто-импортером – страной, которая завозит больше, чем продает на экспорт.