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Украинцы получат бесплатный пакет медуслуг: в Кабмине сообщили детали

10 февраля, 17:51

Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев

/ Фото: Pixabay

Украине с 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.

"С 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг", - заявил Гончарук.

По его словам, для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января, все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Алексей Гончарук.

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По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договор с таким заведением. Следовательно, больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

Также Гончарук отметил, что на сегодня уже автономизированно 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

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Как отмечается, в 2020 году внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, он включает: первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, стационарную, паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь в связи с родами, реимбурсацию лекарственных средств ("Доступные лекарства").

Как отмечается, "все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов".

Подробнее о том, как будем платить врачам – в материале "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

Есть у реформы медицины и ряд сложностей. С чем они связаны, смотрите в нашем сюжете:

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медицина медреформа Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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