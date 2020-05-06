Украинцы стали меньше бояться из-за коронавируса

Доминирующими эмоциями все еще остаются тревога и надежда

Доминирующими эмоциями украинцев во время карантина являются тревога (37%), надежда (37%), а также неуверенность (35%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

При этом за последние недели украинцы стали меньше ощущать страх.

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Как и в начале карантина, 15% респондентов сильно переживают и еще 50% умеренно переживают из-за риска заразиться коронавирусом.

Впрочем, с начала апреля снизилась доля украинцев, которые высоко оценивают вероятность самим заразиться COVID-19 – с 41% до 35%.

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Как и в начале апреля, больше всего украинцы боятся, что заразятся их близкие (68%), боятся отсутствия соответствующей медицинской помощи (48%) и ухудшения экономической ситуации в Украине (37%).

Почти таким же остался процент украинцев, которые считают коронавирус очень серьезной проблемой для себя лично – 16%. При этом снижается процент тех, кто считает коронавирус очень серьезной проблемой для жителей Украины (с 35% до 29%) и стабильно высоким остается процент тех, кто считает коронавирус очень серьезной угрозой для экономики (70%).

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У подавляющего большинства опрошенных отношения с близкими за время пребывания на карантине не изменились (69%), у 14% – улучшились. В то же время увеличилось количество тех, у кого отношения с близкими ухудшились: в начале апреля таких было 12%, а в начале мая – 17%.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

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