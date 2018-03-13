Украинцы жалуются на талый снег: как не промочить ноги

Сегодня, 12:41

Самый экономный вариант защиты стоит 2 гривни, а самый дорогой – две тысячи


В Украину пришло потепление и принесло с собой сотни луж, горы талого мягкого снега на тротуарах и  постоянно влажные ноги. Журналисты "Сегодня" выяснили, как украинцы борются с последствиями весенней оттепели, и есть действенные способы не промокнуть до колен.

Украинцы жалуются, что из-за талого снега на тротуарах постоянно мокнут ноги. Говорят, что подкладывать газеты в обувь почти бесполезно. 

"Водонепроницаемых носков у нас в стране, насколько я знаю, пока нет, а резиновые сапоги носить холодно еще", – сетуют прохожие.

Киевлянка Ольга целый день работает на улице. Говорит, что спасается пакетами – надевает их на носки и только потом обувается. А вот Инна считает целлофан  вчерашним днем. По ее мнению, лучше подобрать обувь на платформе.

В интернете предлагают многоразовые чехлы по 100 гривен. Пишут, что они защищают сапоги от дождя, снега и грязи. Но таким изделиям доверяют не все – опасаются, что будет скользко. 

Свои варианты предлагают и мужчины: покупают обувь, сделанную по специальной технологии с непромокаемой мембраной. Правда, такие ботинки даже со скидкой стоят не дешевле 2 тысяч гривен. Екатерина нашла более экономный вариант – спасается от влаги специальным кремом за 100 гривен.

Еще один вариант – бахилы, которые продаются в аптеке за 2 гривни. Корреспонденты "Сегодня" провели эксперимент и надели бахилы на носки. В результате ботинки промокли за 10 минут, а вот бахилы остались сухими.

При этом синоптики не советуют расслабляться: к выходным в Украину вернуться морозы и снег.
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Источник:

"Сегодня"

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