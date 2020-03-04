Украинки создали съедобный букет для жены арабского шейха (видео)

В драгоценный букет, который преодолел пять тысяч километров, вошли сухофрукты и орехи в шоколаде

Съедобный и полезный букет для жены арабского шейха. Чтобы порадовать любимую, мужчина заказал эксклюзивную композицию из сухофруктов у украинских мастериц. Сюрприз преодолел расстояние в 5000 километров. Эксклюзивно для новостей "Сегодня" художницы воссоздали шедевр, который очаровал не менее,чем на тысячу и одну ночь.

"Женщина на выходных звонит рано утром, я только просыпаюсь, выходной день. "Наташа, срочно нужен подарок. "Императрица" и нужна сейчас", – вспоминает мастерица Наталья Донская.

Ранним звонком разбудила постоянная клиентка. Впрочем, для кого подарок этот раз – не призналась.

"Мы никогда не знаем, куда наши букеты едут, поэтому мы с самого начала их делаем так, будто для жены шейха, для королевы", – отмечает вторая мастерица, Таша Шапиро.

Уже на следующий день девушки узнали: композиция предназначена избранницы арабского шейха. Что же это за букет так порадовал женщину, у которой, кажется, и так есть все, чего пожелает?

"Здесь есть и персик, вяленый банан, манго. По нему, кстати, делали резьбу. Также есть ананас, инжир королевский, курага, финики, и наш наркотический орех – пекан в глазури и ванильном шоколаде. И потом последние закрепляются фиалки в сахаре", – показывают нам мастерицы.

Засахаренные фиалки на уникальном букете сверкают, словно драгоценные камни. Их для съедобных композиций привозят из Вены. Украшают еще нарядными наборами съедобных орхидей из рисовой пасты. Все ручной работы. Вес такого букета составляет почти два килограмма, зато эмоций хватает на год в перед. Украинки тоже могут почувствовать себя женой шейха, ведь в преддверии 8 марта букет "Императрица" пользуется наибольшим спросом.

А для более традиционных дарителей новости "Сегодня" выяснили, во сколько обойдется букет и как выбрать действительно свежие цветы к 8 Марта. Флористы и цветочные рынки усиленно готовятся к празднику, чтобы предоставить действительно большой выбор цветов.

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