Украинок в Польше отправляли на секс-заработки во Францию

Попавшие в беду украинки были вынуждены торговать телом в Париже и других городах

В Польше, где раньше работодательница вывезла умирать в лес украинского работника, ликвидировали банду сутенеров, которые вербовали украинок и полек для занятия проституцией во Франции.

В состав группировки входили украинцы и поляки. Они склоняли женщин, оказавшихся в трудном финансовом положении, к занятию проституцией. Руководила бандой некая Катажина Я.

Своих жертв они вербовали преимущественно в Мазовецком, Поморском, Нижнесилезском и Лодзинском воеводствах Польши, после чего отправляли их в Париж и другие французские города.

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Как сообщили в пресс-службе польской полиции, подобные "командировки" длились около 2-3 недель. За это время женщины успевали заработать до 10 тысяч евро. При этом они платили процент своим сутенерам в Польше.

Доказательства указывают на то, что таким образом могли быть привлечены к проституции несколько сотен женщин, в связи с чем прибыль сутенеров оценивается примерно в 4 млн злотых (около миллиона долларов).

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Во время обысков по месту жительства задержанных изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители данных, которые сейчас анализируются.

Кроме того, был наложен арест на другое движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму почти 5 млн злотых.

Напомним, в конце прошлого году в Великопольском воеводстве Польши спасли девять украинцев, которых принуждали нелегально работать на подпольной фабрике по производству сигарет.

А в январе 2019 года в Испании освободили пять россиянок и украинок, которые ехали работать хостессами в ресторанах и танцовщицами на дискотеках, а попали в секс-рабство.

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