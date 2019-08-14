Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Автокефальная православная церковь была создана в 1919 году

Купол Андреевской церкви в Киеве / Фото: Facebook

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование после присоединения к единой Православной церкви Украины. Об этом говорится в парламентской газете "Голос Украины".

Отмечается, что УАПЦ больше не является отдельным юридическим лицом и находится в составе ПЦУ. Ликвидационная комиссия занимается управлением делами данной религиозной организации.

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации – присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", – говорится в сообщении.

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Как известно, Украинская автокефальная православная церковь была создана в 1919 году и существовала в Украинской ССР до 1937 года. Затем она действовала в 1942-1944 годы как архиепархия Польской православной церкви, после чего была восстановлена только в 1990 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве УАПЦ согласилась присоединиться к единой украинской церкви. В то же время глава УАПЦ митрополит Макарий объяснил, почему не стал претендовать на пост главы единой церкви. Также он рассказал о своей позиции по голосованию на Объединительном соборе.

Позже Макарий заявил, что УАПЦ жертвует Андреевскую церковь Вселенскому патриарху, а автокефальной церкви обещали взамен другой собор.

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