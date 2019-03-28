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"Украинская" ЧВК "Вега" в Сирии: в СБУ опровергли фейк спецслужб России

Сегодня, 14:15

Российские спецслужбы попытались скомпрометировать Украину и придумали историю про "украинских наемников"

Российские наемники в Сирии. Фото: citeam.org
Российские наемники в Сирии. Фото: citeam.org.
"Украинская" ЧВК "Вега" в Сирии: в СБУ опровергли фейк спецслужб России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cba/9c2/5c9cba9c2df0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cba/9c2/5c9cba9c2df0b.jpg Украина Российские спецслужбы попытались скомпрометировать Украину и придумали историю про «украинских наемников»

Служба безопасности Украины опровергла журналистское расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT) о якобы нахождении в Сирии "украинской" частной военной компании. В спецслужбе считают, что это "ответка" спецслужб РФ на раскрытие СБУ деятельности наемников российской ЧВК "Вагнера" в разных странах мира.

В спецслужбе считают, что с этой целью подконтрольное Пригожину "Федеральное агентство новостей" (ФАН) получило от российских спецслужб задание подготовить фейковое расследование на тему украинского присутствия в Сирии. Несколько информационных ресурсов за пределами России получили предложение от представителей "ФАН" провести за денежное вознаграждение, но на основании предоставленных им материалов, "собственное журналистское расследование" о деятельности в Сирии мифической украинской частной военной компании "Вега", за которое и взялась группа CIT.

В СБУ сообщили, что компания "Вега Стратеджик сервисес" действительно была зарегистрирована в Украине в Николаеве в 2011 году гражданином Украины Смолиным А.А., однако она не имеет отношение к ЧВК и работала в сфере частных охранных фирм и сопутствующих услуг.

В 2013 году указанная компания фактически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в РФ. В то же время СБУ стало известно, что ее московский филиал во главе с гражданином Украины Джиникашвили Д.В. в начале 2014-го активно использовался сотрудниками спецслужб РФ как структура-прикрытие для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине. В конце 2014 года Джиникашвили был направлен на Донбасс в составе спецподразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнера", а в 2016-2017 – в Центральноафриканскую республику как санинструктор 1-го разведывательно-штурмового взвода "Вагнера".

А вот Смолин в течение 2014 года пытался дистанционно через электронную переписку восстановить контакты в Николаеве, предлагая знакомым "трудоустройство в российской частной военной компании". С этой целью посылал анкеты, в которых значительное количество вопросов было связано с отношением опрошенных к аннексии Крыма и готовности к участию в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований. С 2016 года Смолин через подконтрольные ему российские охранные структуры занимается вербовкой наемников в спецподразделения Генштаба РФ "Вагнера".

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"Таким образом, обнародована в СМИ с подачи спецслужб РФ фейковая информация о функционировании в Сирии украинской частной компании "Вега" не соответствует действительности. Указанные в журналистском материале граждане Смолин А.А. и Джиникашвили Д.В. покинули Украину до 2014 года и долгое время активно сотрудничают с российской военной разведкой", – заявили в СБУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак считает, что члены террористического синдиката российских спецслужб под названием ЧВК "Вагнера" нет гражданства.

"За последние годы СБУ вытянуло на свет сотни наемников этого внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, среди которых есть и выходцы из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Сербии и других стран. Единственное, что их объединяет – готовность убивать кого-либо в любой точке мира по указанию и за деньги Кремля. И никакие российские фейки уже не могут скрыть эту правду от мирового сообщества", – подчеркнул он.

Отметим, Россия регулярно лжет мировому сообществу, пытаясь скрыть присутствие на территории других государств вооруженных подразделений, подконтрольных Минобороны РФ. Так, в январе у СБУ появились доказательства, что российские наемники воюют за африканского диктатора в Судане. Стало известно, что в Судане с декабря 2017 находятся не менее 300 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, согласно российским нормативно-правовым актам занимаются "разведывательно-оперативными задачами на территории других государств в интересах МО РФ", а сама их деятельность является засекреченной.

В свою очередь глава Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке. По его словам, в ЦАР размещены около 175 инструкторов российской частной военной компании "Вагнер", в которой "некоторые лица в действительности находятся в президентском кабинете, и они влияют на ход подготовки (местных ВС) и одновременно имеют доступ к полезным ископаемым в этой части страны".

Также смотрите сюжет с доказательствами СБУ об участии наемников "Вагнера" в войне на Донбассе.

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Тег Сирия, СБУ, вагнер, фейк, российские спецслужбы, ЧВК

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