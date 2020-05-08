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  1. Последние новости Украины

Украинские дипломаты в Берлине почтили память жертв Второй мировой войны: видео

8 мая, 11:58

Денис Беспалов

Украинские дипломаты организовали торжественную церемонию у мемориала советским солдатам в Тиргартене в Берлине

В пятницу, 8 мая, Украина вместе со всей Европой отмечает День памяти и примирения. Посольство нашей страны в Германии организовало церемонию чествования памяти жертв Второй мировой войны у мемориала советским солдатам в Тиргартене в Берлине. Об этом в Facebook сообщило украинское диппредставительство.

В церемонии приняли участие мэр Берлина Михаэл Мюллер, вице-президент Бундестага Клаудия Рот, государственный министр по вопросам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот и представители дипкорпуса.

Церемония в Берлине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в свою очередь, напомнил, что украинцы заплатили одну из самых высоких цен за победу над нацизмом и "сегодня снова вынуждены бороться за свой дом, за мир в Европе".

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"В День памяти и примирения, мы чтим миллионы тех, чью жизнь забрала или искалечила страшная в мировой истории война. С ее невиданной жестокостью, Вторая мировая является постоянным напоминанием, к чему ведет попустительство диктаторам с их ненавистническими идеологиями", -написал он в Twitter.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался возложить цветы в ознаменование окончания Второй мировой войны с послами, среди которых будет и посол РФ. По его словам, "даже в самый страшный кошмар я не мог представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины".

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Германия посольство берлин день памяти Украина Андрей Мельник

Источник: Сегодня

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