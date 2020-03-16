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Украинские мастера создали первую в мире карвинг-картину из овощей, морепродуктов и круп

16 марта, 06:33

Екатерина Степаненко

Картину создавала целая команда мастеров в течение 11 часов без перерыва

Такая красивая, что жалко есть. Украинцы создали первую в мире картину в технике карвинг из овощей, морепродуктов и круп. Весит она больше 40 килограммов. Подготовка длилась десять дней. Эксклюзивные кадры первыми увидели новости "Сегодня".

"Я вырезала нос, и мне чего-то захотелось казака вырезать. Вот шевелюра эта, нос, здесь хочу усы и бороду сделать", – говорит мастерица.

Мастер Таша Шапиро показывает на моркови, в какой карвинг-технике вырезали основные элементы аппетитного перформанса, размером два на полтора метра. Говорит кроме моркови – лицо ножом вырезали кольраби, редьке и даже чесноке.

"Ограниченное количество было продуктов. И мы смотрели на эти продукты с Наташей, и должны были придумать, что именно из этих продуктов можно использовать, и что вырезать. Вы не представляете, как это сложно, когда допустим, ты видишь цветочек такой, но ты не можешь использовать этот продукт", – рассказывает Таша.

Вот эксклюзивные кадры, как рождается Carving food spaces. Кус-кус, колонны из чеснока, резные овощи, ракушки мидий и много-много зелени. Сказочный лес в миниатюре.

"Вдохновленные картинами австрийского фотографа Карла Уорнера – возникла идея создать Carving food spaces. Это картина, которая наполнена не просто продуктами, которые входят в меню. Это картина, которая создана из скульптурных элементов", – рассказывает Наталья Донская, основательница карвинг-студии.

Всего в команде было десять человек, творили совместно с киевским рестораном, кроме карвинг-мастериц к работе пригласили лучших фотографов и видиографов. Проект не коммерческий, ведь создан для имиджа страны.

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"У нас очень давно вынашивалась идея какой-то сделать проект творческий, необычный, который бы показал и наши возможности. Потому, что с каждым годом мы становимся сильнее. Чтобы об Украине знали не только о ее проблемах, которые знает весь мир, но и о том, какие люди здесь живут: творческие талантливые", – говорит Таша Шапиро.

Все продумывали в деталях – 10 дней подготовки, три ночи без сна и слаженная работа. Собирали картину 11 часов нон-стоп.

"Картин из еды в мире есть очень много – интернет ними переполнен. Но нам хотелось, и этой команде, сделать именно арт-обьект, который вызывал бы восхищение именно тем, что каждый элемент резной. Сама картина, когда на нее смотрите, кажется, что это фантастический лес", – говорит Наталья Донская.

А вот и результат овощи с эмоциями, 3D-цветы, похожие на настоящие, ступени из имбиря, крупа, будто золотой песок и целый калейдоскоп красок. Такого масштаба не только в Украине, но и в мире еще точно не было. И останавливаться команда не собирается, ведь такие проекты заставляют чаще говорить об Украине хорошее.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинки создали съедобный букет для жены арабского шейха. В драгоценный букет, который преодолел пять тысяч километров, вошли сухофрукты и орехи в шоколаде.

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картина овощи карвинг

Источник: Сегодня

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