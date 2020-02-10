Украинские отели отказываются селить китайцев из-за угрозы коронавируса

В Министерство здравоохранения поступила информация о том, что в некоторых регионах Украины гостиницы отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга.
По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.
"Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах", – подчеркнул Кузин.
По его словам, подобное поведение – недопустимо.
"Это недопустимо. Основа любой защиты – спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил и.о. гендиректора ЦОЗ.
Ранее в Одессе уже ввели меры предосторожности из-за эпидемии смертельной болезни. Один из пятизвездочных отелей города отказался принимать туристов из Поднебесной. Запрет ввели в отеле "Калифорния" на улице Еврейской. Администрация отеля уже разместила на стойке регистрации соответствующее объявления.
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