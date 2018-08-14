Украинские ракеты могут пробивать метровую броню: появились фото из КБ "Луч"

Ракеты КБ "Луч" с высокой точностью поражают бронированную технику противника и "могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения предприятия, передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, конструкторское бюро "Луч" стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов.

"В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Барьер" и другие", – сказал он, добавив, что указанные ракетные комплексы "эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений".

Турчинов осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса "Ольха", а также новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч"не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", – отметил Турчинов во время награждения руководителей, ведущих конструкторов и инженеров конструкторского бюро.

По его словам, многие ракетные комплексы были разработаны в кратчайшие сроки после начала военной агрессии РФ в 2014 году.

"Тогда перед украинским оборонпромом была поставлена задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайшие сроки выполнено, прежде всего усилиями КБ "Луч", – подчеркнул Турчинов.

Ранее Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.

Напомним, в США оценили новую украинскую крылатую ракету.